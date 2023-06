‘Mocro Maffia’ komt tot een eind: snoeihard finale seizoen in 2024 te streamen

Laatst geüpdatet op juni 8, 2023 by Redactie

In 2018 verscheen het allereerste seizoen van ‘Mocro Maffia’ bij Videoland en barstte de keiharde strijd om de cocaïnehandel in Amsterdam los tussen de voormalig beste vrienden Romano, Potlood en Paus. Al vijf seizoenen lang houdt deze nietsontziende oorlog stand en zijn er onnodig veel doden gevallen. In 2024 komt er voor eens en altijd een einde aan de langdurige strijd in een meedogenloos finale seizoen. Het allesbepalende zesde seizoen is in 2024 te streamen bij Videoland.

In seizoen één van ‘Mocro Maffia’ werden de drie beste vrienden Romano, Potlood en Paus geïntroduceerd, die samen de overstap van de kleine criminaliteit naar het grotere werk maakten. In no time hadden ze de hele cocaïnehandel in Amsterdam in handen. Door jaloezie viel de vriendengroep uiteen, waardoor ze lijnrecht tegenover elkaar kwamen te staan. Deze ruzie staat in het huidige, vijfde seizoen nog altijd centraal. Romano is koelbloedig doodgeschoten in het vorige seizoen, maar de spanning tussen Paus en Potlood is dit seizoen nog steeds om te snijden. Kan Potlood zijn voormalige beste vriend en aartsvijand vergeven voor alles wat er is gebeurd? Of loert hij nog steeds op een kans op wraak?

Wereldwijd succes

Het vijfde seizoen van de Videoland Original ‘Mocro Maffia’ is nu wekelijks te streamen, net als de al eerder verschenen miniserie ‘Komtgoed’ en films ‘Meltem’ en ‘Tatta’. In maart 2022 tikte de fictieve serie 50 miljoen streams aan bij Videoland. ‘Mocro Maffia’ heeft de afgelopen jaren meerdere prijzen in ontvangst mogen nemen, waaronder twee Gouden Kalveren, werd genomineerd voor de Gouden Televizier-Ring en is inmiddels te zien in meerdere landen, waaronder Indonesië, Frankrijk, Japan, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk.



Achmed Akkabi was de eerste vier seizoenen Creative Producer van de serie. Victor D. Ponten, die ook drie seizoenen heeft geregisseerd, nam het stokje van hem over bij seizoen vijf en Ashar Medina, schrijver vanaf het eerste seizoen, zal het laatste seizoen voor zijn rekening nemen als Creative Producer.



Het vijfde seizoen van ‘Mocro Maffia’ is geschreven door Victor D. Ponten, Randy Oost, Kevin Boitelle, Achmed Akkabi, Ashar Medina en Sergej Groenhart. De serie wordt geregisseerd door David Eilander en Hesdy Lonwijk en geproduceerd door Fiction Valley.



Beeld: Jasper Suyk