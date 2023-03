Laatst geüpdatet op maart 20, 2023 by Redactie

Een eiland dat bekend staat om hun trage leven, adembenemende zonsopgangen, kristalhelder water en heerlijke culinaire ervaringen, St. Maarten is de perfecte bestemming voor diegenen die met de stroom mee willen gaan en het rustig aan willen doen. Als je ernaar verlangt om op de zee van spontaniteit te zeilen, neem dan de dagen zoals ze komen en verken St. Maarten onafhankelijk, een van de beste manieren om dat te doen is door een auto te huren en de bezienswaardigheden in je eigen tempo te bekijken. Met weelderige uitkijkposten, schilderachtige landschappen en prachtige stranden valt er zoveel te ontdekken. Er wordt aan de rechterkant gereden en hoewel sommige verkeersborden in kleurrijk Caribisch creools zijn, zullen de vriendelijke eilandbewoners je graag de weg wijzen. We geven hier tips voor een vakantie naar St. Maarten.

Pic Paradis

Begin je reis door je te wagen aan de natuuractiviteiten in de buitenlucht en excursies op St. Maarten die op je wachten om te verkennen. Pic Paradis, met een hoogte van 424 meter, is het hoogste punt van St. Maarten. Huur een 4×4 en rijd de heuvel op om te genieten van een prachtige wandeling naar de top en geniet van de adembenemende uitzichten over het eiland. Met uitzicht op St. Barthelemy en het eiland Tintamarre is het een prachtige visuele ervaring om toe te voegen aan je must-visit-lijst.

Orient Bay Beach

Orient Bay, met zijn soepele witte zandstranden en kalmerende wateren, is de perfecte plek om een picknick mee te nemen, van het weer te genieten, je huidige boek af te ronden en de uren weg te zien waaien met de verkoelende bries. Een rustige plek die vaak wordt bezocht; als je je eenmaal echt sereen voelt na het loungen, neem dan een duik in het water en geniet van de kristalheldere helderheid van dit strand door te gaan snorkelen. Maak je dag compleet door te genieten van een kajakervaring van Orient Bay of naar Caye Vert.



Organiseer een volledig dagje uit en rijd met het hele gezin naar het noordoostelijke deel van het eiland naar St. Maarten’s National Nature Reserve. Een prachtige plek om te wandelen en te genieten van het buitenleven, ‘La Réserve Naturelle’ is omgeven door 30 vierkante kilometer water. Oorspronkelijk opgericht in 1998, herbergt het reservaat de 5 belangrijkste ecosystemen die op St. Maarten te vinden zijn: koraalriffen, mangroven, phanerogams herbaria, vijvers en een droog bos aan de kust. Tijdens de maanden januari tot mei worden de ondiepe wateren rondom het reservaat een ontmoetingsplaats voor bultruggen tijdens de paartijd. Op de grotere stranden komen zeeschildpadden aan land om hun eieren op de inhammen te leggen.

Loterie Farm

Voor degenen die op zoek zijn naar een bloedstollende ervaring, plan een reis naar Loterie Farm’s Hidden Forest voor een ziplining-avontuur. Als je dapper genoeg bent om je ogen open te houden terwijl je verder zoomt, heb je het gevoel alsof je de visuele loterij hebt gewonnen terwijl je de scènes in je opneemt van het dichte bladerdak van St. Maarten van 200 hectare, rijk aan lokale flora en fauna, mango- en mahoniebomen. Als je kleintjes bij je hebt, is deze activiteit zelfs geschikt voor de dapperste kinderen, aangezien de optie beschikbaar is om ze bij je te laten vastmaken terwijl je met hoge snelheid door de bomen zoeft.



Gehecht aan Loterie Farm zijn hun verfijnde cabana’s. Gelegen diep in het binnenland van het eiland in de heuvels van Pic Paradis. Als een lid van je familie of vrienden geen zin heeft om door het bos te vliegen, hoeven ze de dag niet te missen, want ze kunnen genieten van alle ligstoelen en happy hour-cocktails en tijd maken voor een duik in het unieke natuurlijke waterzwembad gebouwd aan de voet van een berg.

Fort Louis

Voor geschiedenis en om overblijfselen van voorbije eeuwen te ervaren, rijd je naar Fort Louis voor een ongeëvenaard panoramisch uitzicht over het eiland. Fort Louis, vernoemd naar een Franse kruisvaarderskoning, is het grootste historische monument van St. Maarten en werd oorspronkelijk ontworpen in de 18e eeuw, in 1789, om de belangrijkste stad en hoofdstad van het eiland Marigot te beschermen. Een klim naar de top van het fort biedt uitzicht op het naburige eiland Anguilla.

Grand Case

Als je eenmaal van de zon hebt genoten, de uitkijkposten hebt gezien, de reservaten hebt bezocht en naar het hoogste punt van het eiland bent gewandeld, verander dan het tempo, haal je voet van het gas en plan een smaakvolle dag gastronomisch in Grand Case. Bekend als de culinaire hoofdstad van het eiland met meer dan 67 verschillende restaurants, die een verscheidenheid aan voortreffelijke gerechten serveren, van Japanse, Caribische tot Europese keukens, er is een eetbestemming voor iedereen.

Marigot

Voor winkelen, architectuur, cultuur en om de essentie van Europa te voelen terwijl je nog steeds geniet van de wonderen van het Caribisch gebied, breng een dag door in Marigot, rijd langs de prachtige kustlijn van Frans St. Martin voordat je de auto parkeert en de hoofdstad te voet gaat verkennen. Loop door de prachtige smalle geplaveide straatjes en voel de chique Franse invloed terwijl je de kleurrijke taferelen in je opneemt, de verschillende winkels bezoekt, de markten passeert en de verkopers die hun prachtig handgemaakte stukken verkopen. Tijdens een wandeling door Marigot mag je de scènes van het pittoreske havenfront niet missen.