Tips voor het stylen van tulpen voor Pasen

Op 17 en 18 april is het weer Pasen! Tijd om gezellig met z’n allen te ontbijten of brunchen. Maak het feestelijk door bijvoorbeeld gele en witte tulpen op tafel te zetten. Of kies voor jouw favoriete kleuren. Met hun eivormige bloemen zorgen tulpen direct voor een… extra vrolijk Pasen!

Eitje

In welke vaas je tulpen ook zet… styling is een eitje. De bloemen zijn namelijk zo eigenwijs dat ze vanzelf in hun vrolijkste stand gaan staan. Een bos tulpen is daarom nooit statisch of saai. De ene bloem wijst naar rechts, de andere naar links. Daarnaast ontstaan er vaak hoogteverschillen in het boeket omdat tulpen nog een klein beetje doorgroeien in de vaas.

Truc

Naar mate de bloeitijd vordert, maken tulpen een buiging en gaan ze sierlijk over de vaas hangen. Wil je ze zo lang mogelijk rechtop hebben staan? Zet ze dan na aanschaf een half uurtje in een vaas met het inpakpapier of -hoes er nog strak omheen. Dan hebben de stelen zich volgezogen met water, zijn ze steviger en kun je het papier verwijderen. Je kunt tulpen ook combineren met wat voorjaarstakken uit eigen tuin. Die bieden de bloem ondersteuning en geven een boeket extra hoogte.

Tulpenbommetje

Tulpenstelen kun je eenvoudig in bijzondere vormen buigen. Het maakt daarbij niet uit welke soort tulp je daarvoor gebruikt. De truc is om de tulp eerst ‘droog te leggen’. De steel wordt dan slap en je kunt de bloemen dan heel goed in een glazen kom draperen. Zo ontstaat een spectaculair ‘tulpenbommetje’. Hoe meer tulpen in de kom, hoe groter de lente-explosie. Zorg wel dat de onderkant van de steel onder water zit. De tulp zuigt zich weer vol, wordt stevig en behoudt de gebogen vorm.

Eivorm

Behalve in een vaas kun je tulpen ook als feestelijke garnering gebruiken. Bijvoorbeeld op een schaal met paasbrood of -cake. Snij daarvoor de tulp vlak onder het ‘kopje’ af. De eivorm van de bloem wordt zo extra benadrukt. Leg ze nonchalant op de schaal en combineer met chocolade-eitjes in dezelfde kleurtinten.

Verzorgingstips

Tulpen zijn makkelijke bloemen. Belangrijk voor een lang vaasleven is een schone vaas en helder water. Snij de stelen schuin af zodat ze het vocht goed kunnen opnemen en controleer regelmatig het waterpeil in de vaas. Vul indien nodig bij.

