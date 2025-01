Verrukkelijke chocolademuffins en donuts van Côte d’Or

Laatst geüpdatet op januari 13, 2025 by Redactie

Chocoladefans in Nederland mogen zich verheugen! Het populaire chocolademerk van Côte d’Or, heeft zijn allereerste verse bakkerijlekkernijen gelanceerd met de geliefde kenmerkende intense chocoladesmaak van Côte d’Or: verrukkelijke chocolademuffins en donuts – en ze zijn nu in promoties verkrijgbaar bij verschillende nationale retailers, zoals Dirk, Hoogvliet, Vomar en Nettorama.



De Côte d’Or donut bestaat uit een rijk cacaodeeg, samen met een intense cacaovulling en is bedekt met Côte d’Or melkchocoladeglazuur, gegarneerd met Côte d’Or melkchocoladestukjes en afgewerkt met een heerlijke pure chocoladeslierten.



De Côte d’Or muffin heeft ook een intense cacaovulling met een rijk cacaodeeg en is afgewerkt met een heerlijk laagje Côte d’Or melkchocoladeglazuur, met daarbovenop authentieke Côte d’Or chocoladestukjes.

Zowel Côte d’Or donuts als Côte d’Or muffins zijn de ideale traktatie voor zij die willen genieten van hun favoriete, premium chocolade in een spannend nieuw concept.



Geniet samen met je partner van een warm drankje, trakteer jezelf na een dag hard werken of deel het met vrienden tijdens een picknick in het weekend. Côte d’Or donuts en muffins zijn een traktatie voor elke gelegenheid.



De donuts en muffins van Côte d’Or zijn nu verkrijgbaar bij verschillende grote retailers zoals o.a. Dirk, Vomar en Hoogvliet in promoties en zullen niet alleen de fans van Côte d’Or goed bevallen. De adviesprijs is € 3,00 voor een pak van 2 donuts en vanaf € 3,50 voor een pak van 2 muffins. Ze zijn ook los verkrijgbaar in de bakkerijen, bedrijfsrestaurants en vakantieverblijven zoals Center Parcs.