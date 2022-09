Voel je je angstig of bedroefd? Ultrabewerkte voedingsmiddelen kunnen de schuld zijn

Ben je dol op die suikerzoete dranken, gereconstitueerde vleesproducten en verpakte snacks? Misschien wil je je mening heroverwegen op basis van een nieuwe studie waarin is onderzocht of personen die grotere hoeveelheden ultrabewerkt voedsel consumeren, meer nadelige psychische symptomen hebben.



Hoewel ultrabewerkte voedingsmiddelen handig, goedkoop, snel te bereiden of kant-en-klaar zijn, bevatten deze industriële formuleringen van bewerkte voedingssubstanties (oliën, vetten, suikers, zetmeel, eiwitisolaten) weinig of geen volledig voedsel. Ze zijn het resultaat van uitgebreide ‘fysieke, biologische en chemische processen’ die voedselproducten creëren die een tekort hebben aan origineel en natuurlijk voedsel. Ultrabewerkte voedingsmiddelen bevatten doorgaans smaakstoffen, kleurstoffen, emulgatoren en andere toevoegingen.



Hoewel er enig bewijs is met betrekking tot ultrabewerkte voedselconsumptie en depressie, zijn er weinig gegevens over andere ongunstige psychische gezondheidssymptomen, waaronder angst en geestelijk ongezonde dagen.



Onderzoekers van het Schmidt College of Medicine van de Florida Atlantic University en medewerkers onderzochten een nationaal representatieve steekproef van de Amerikaanse bevolking om te bepalen of personen die grote hoeveelheden ultrabewerkte voedingsmiddelen consumeren significant meer nadelige psychische gezondheidssymptomen rapporteren, waaronder depressie, angst en mentaal ongezonde dagen.



Ze maten milde depressie, aantal mentaal ongezonde dagen en aantal angstige dagen bij 10.359 volwassenen van 18 jaar en ouder van de Amerikaanse National Health and Nutrition Examination Survey.

Resultaten van de studie toonden aan dat personen die de meest ultrabewerkte voedingsmiddelen consumeerden in vergelijking met degenen die de minste hoeveelheid consumeerden, een statistisch significante toename hadden van de nadelige mentale gezondheidssymptomen van milde depressie, “mentaal ongezond dagen” en “angstige dagen”. Ze rapporteerden ook significant minder ‘mentaal ongezonde dagen’ en nul ‘angstige dagen’. De bevindingen van deze studie zijn generaliseerbaar naar de hele VS en andere westerse landen met vergelijkbare ultrabewerkte voedselinnames.



“De ultra-verwerking van voedsel put de voedingswaarde uit en verhoogt ook het aantal calorieën, aangezien ultrabewerkte voedingsmiddelen vaak veel toegevoegde suikers, verzadigde vetten en zout bevatten, terwijl ze weinig eiwitten, vezels, vitamines, mineralen en fytochemicaliën bevatten.” zei Eric Hecht, M.D., Ph.D., corresponderend auteur en een aangesloten universitair hoofddocent aan het Schmidt College of Medicine van de FAU. “Meer dan 70 procent van het verpakte voedsel wordt geclassificeerd als ultrabewerkt voedsel en vertegenwoordigt ongeveer 60 procent van alle calorieën die door Amerikanen worden geconsumeerd. Gezien de omvang van de blootstelling aan en de effecten van ultrabewerkte voedselconsumptie, heeft onze studie significante klinische en volksgezondheidsimplicaties.”



Onderzoekers gebruikten de NOVA-voedselclassificatie voor het onderzoek, een veelgebruikt systeem dat onlangs is aangenomen door de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties. NOVA houdt rekening met de aard, omvang en het doel van voedselverwerking om voedingsmiddelen en dranken in vier groepen in te delen: onbewerkte of minimaal bewerkte voedingsmiddelen, bewerkte culinaire ingrediënten, bewerkte voedingsmiddelen en ultrabewerkte voedingsmiddelen.