Waarom Israël de ideale herfstbestemming is

De koude dagen komen er aan in Nederland, maar met 300 zonnige dagen per jaar en 137 stranden voor het kiezen is Israël de ideale bestemming voor wie de donkere dagen wil ontvluchten. Tel daar de rijke geschiedenis, interessante archeologische vindplaatsen en culinaire hoogstandjes bij op en het is geen wonder dat Israël een populaire bestemming is tijdens het herfst seizoen. Het is de ideale mix van kust, strand en cultuur en wat er precies te doen is, lees je hieronder!

Ontspannen aan de kust in Tel Aviv en Jaffa

Het moderne Tel Aviv, ook wel de non-stop city genoemd, staat bekend om haar fantastische stranden, haar geweldig nachtleven en haar fantastische kunt en cultuur zoals de Bauhaus architectuur. Zeker in de herfst is het nog goed vertoeven op het strand en is een wandeling langs de uitgestrekte boulevard zeker de moeite waard. Jaffa oftewel Yafo, wat naast Tel Aviv ligt, is daarentegen duizenden jaren oud en voelt daardoor historischer aan dan het moderne Tel Aviv. Een wandeling door Jaffa brengt je dan ook langs charmante kronkelende steegjes afgewisseld met kunstgaleries, historische gebouwen en authentieke restaurants.

Zwemmen en duiken in Eilat

In het zuiden van Israël ligt Eilat, een badplaats aan de Rode Zee op 4/5 uur rijden van Tel Aviv en Jeruzalem. De afgelopen jaren heeft Eilat zich ontwikkeld tot een van Israëls belangrijkste badplaatsen en het is dan ook erg in trek onder zowel Israëliërs als toeristen in de herfst. Dit dankzij de resorts langs de boulevard, een gigantisch winkelcentrum, restaurants en een verscheidenheid aan attracties voor bezoekers van jong tot oud. Eilat is ook een toegangspoort tot een van de mooiste koraalriffen ter wereld: het Eilat Underwater Observatory, wat een must is voor elke bezoeker. Een rit van 15 minuten naar het zuiden brengt bezoekers naar de grensovergang met Egypte en 10 minuten naar het noorden steken toeristen over naar Jordanië en de naburige havenstad Aqaba. Veel bezoekers van Eilat maken dagtochten naar Petra in Jordanië.

Drijven in de Dode Zee

De Dode Zee, officieel de laagste plek op aarde, is een combinatie van natuurlijk pracht, oude geschiedenis en moderne luxe. Van de helende krachten van het kobaltblauwe water, tot de schoonheid van het omringende landschap en de talloze fascinerende bezienswaardigheden die dit gebied te bieden heeft; de Dode Zee is een plaats van rust, gezondheid en inspiratie voor lichaam en geest en is de ideale plek om op krachten te komen voor de koude, donkere dagen in Nederland. Drijf op het water, neem een modderbad of ga op verkenning. Langs het grootste deel van de 75 kilometer lange strook, bezaaid met prachtige stranden, zijn er ook hotels van wereldklasse en spafaciliteiten. Ideaal voor wie zichzelf wilt verwennen deze herfst.

Rondwandelen in Jeruzalem

Jeruzalem ligt weliswaar niet aan de kust, maar met duizenden jaren aan geschiedenis is het een stad die zeker bezocht moet worden. De Oude Stad van Jeruzalem is een favoriet bij alle bezoekers, zowel bij nieuwkomers als bij doorgewinterde bezoekers en de plaatselijke bevolking. Omgeven door een oude muur die in de loop van de geschiedenis is herbouwd, zijn er 7 poorten die toegang geven tot de historische en heilige plaatsen. Het weer in Jeruzalem is wat koeler dan in Tel Aviv, maar ook in de herfst is het hier nog warm en zonnig.