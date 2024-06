Wat is Thaise basilicum?

Laatst geüpdatet op juni 4, 2024 by Redactie

De term Thaise basilicum verwijst naar verschillende soorten basilicum die qua smaak verschillen van Europese basilicum. Er zijn drie verschillende soorten verkrijgbaar, die zeer verschillende smaken hebben.

Lees ook: Alles over basilicum

Bai Horapa, ook wel zoete basilicum of tulsi genoemd, wordt beschouwd als echte Thaise basilicum. Het heeft een anijs- tot zoethoutachtig aroma. In de Thaise keuken wordt het gebruikt in diverse gerechten zoals curries, hete en zure soepen en sauzen. Maar ook in andere Aziatische landen komt het kruid veel voor. In Vietnam worden de bladeren geserveerd als bijgerecht bij de bekende Phó. Bai Maenglak of citroenbasilicum smaakt en ruikt licht naar citroen. Het frisse citroenaroma past heel goed bij vis, zeevruchten en soepen, ijs en frisdranken. Bai Kra Pao of heilige basilicum is iets pittiger en doet, licht opgewarmd, denken aan kruidnagel en kaneel. De roodachtige, licht behaarde bladeren hebben een scherpere smaak die, licht opgewarmd, doet denken aan kruidnagel en piment. Het past goed in wokgerechten en maakt deel uit van het traditionele Thaise gerecht “Pad Krapao”. Vlees wordt gebakken met veel chili en knoflook en gemengd met de bladeren.

Niet koken

Over het algemeen mag Thaise basilicum niet worden gekookt, maar pas aan het einde van de kooktijd worden toegevoegd. Omdat het snel zijn aroma verliest. Iedereen die het kruid in de keuken gebruikt, doet ook iets goeds voor het lichaam. Het helpt bij maagklachten, bevordert de eetlust en de vetvertering. Er wordt gezegd dat een basilicumthee de zenuwen kalmeert en een krampstillend effect heeft.

Lees ook: De top 10 Thaise gerechten

Vers gebruiken

Thaise basilicum kun je het beste vers gebruiken. In Aziatische supermarkten worden verse stengels en bladeren aangeboden in plastic zakken in het koelgedeelte, die in een glas water worden bewaard tot ze worden geconsumeerd. De delicate citroenbasilicum voelt zich echter het lekkerst in de koelkast. Voor sauzen en soepen kunnen de gehakte bladeren met bouillon in ijsblokjesbakjes worden gevuld en ingevroren.



Thaise basilicum kan ook in de tuin, op het balkon en in huis worden gekweekt. De plant heeft veel zon nodig en niet te veel water. Als de bladeren groot, weelderig groen en sterk zijn, kan de oogst beginnen.