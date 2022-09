Zo ontwerp je gemakkelijk een geboortekaartje

Is het al zover? Kunnen jullie het mooie nieuws dat jullie in verwachting zijn al met de wereld delen? Of hebben jullie nog mooi wat tijd over om inspiratie op te doen voor het geboortekaartje? Een spannende tijd waarin je je voorbereidt op de komst van jullie kleine. Wacht niet te lang met het maken het ontwerp van jullie one-of-a-kind geboortekaartje, want het is heel leuk om mee aan de slag te gaan en de komende periode is waarschijnlijk al druk genoeg. Of je nu kiest voor een velvet-look, een geboortekaartje in de vorm van een regenboog of gewoon met een stoer bos-thema, het kan allemaal. We vertellen je er graag meer over!

Een thema speciaal voor jullie

Er is geen leukere manier om jullie kleintje welkom te heten door een mooi geboortekaartje te ontwerpen. Als je niet zeker weet welke kant je op moet gaan, denk dan aan waar je zelf heel blij van wordt. Zijn het bloemen? Een minimalistische stijl? Of wordt je juist heel vrolijk van een kaart vol vogeltjes? Het kan en mag allemaal! Wil je een geboortekaartje voor een meisje ontwerpen? Kies dan bijvoorbeeld voor pastelkleuren op foliedruk van bijvoorbeeld goudfolie, zilverfolie of zwart-folie. Hoe mooi is dat!

Een persoonlijke tekst

Wat wil je in het geboortekaartje zetten? Ten eerste is het natuurlijk goed om wat basisinformatie te vermelden. Denk bijvoorbeeld aan de naam, de geboortedatum en het gewicht. Maar je kunt er natuurlijk ook voor kiezen om wat leuke details te beschrijven over jullie kindje of de geboorte. Een leuke tekst of een fijne quote doen het altijd goed, zolang het maar goed voelt en past bij jullie. Ben je bezig met geboortekaartjes voor een jongen? Leuk! Misschien heb je wel een dieren thema gekozen en kun je daar een leuk bijpassend verhaaltje bij te schrijven.

Finishing touch

Is je geboortekaartje klaar? Hoe leuk is het om alvast een proefdruk te bestellen van jouw ontwerp? Zo kun je meteen bekijken of het helemaal matcht met jouw ideeën. Misschien heb je wel voor een geboortekaartje op hout gekozen, maar wil je toch liever de switch maken naar wat anders. Dat kan allemaal! Heb je meerdere ontwerpen en wil je ze allemaal even in het echt zien om te vergelijken? Dan bestel je gewoon meerdere proefdrukken. En niet geheel onbelangrijk: kies nog een mooie bijpassende envelop, een mooie sluitzegel en jullie zijn helemaal klaar voor de komst van de kleine!