Rode biet: een veelzijdige groente

Met zijn vorm en kleur doet rode bieten ons denken aan een kerstboombal. Maar rode biet ziet er niet alleen mooi uit, hij heeft ook een zoet, aards aroma, veel goede ingrediënten en is op verschillende manieren te bereiden.

Rode biet als wintergroente

De bieten, die 100 tot 600 gram wegen, worden meestal geoogst in oktober, in sommige gebieden in november, als het weer zo droog mogelijk is en voor het begin van de vorst. Omdat ze goed kunnen worden bewaard, zijn ze de hele winter tot in april in de winkel verkrijgbaar als vers product. Het belang voor de versmarkt is echter sterk afgenomen. Daarentegen is de verkoop van gekookte rode biet in vacuümverpakkingen gestegen. De groenten worden voornamelijk industrieel verwerkt tot zure en natte conserven, sap en diepvriesproducten.

Lees ook: Knolselderij – een onderschatte groente

Aromatische groente en medicinale plant

De rode biet staat al 2000 jaar bekend als groente- en medicinale plant. Onderzoeksresultaten schrijven ook gezondheidsbevorderende effecten toe aan rode biet: het wordt geacht bloed te zuiveren en te vormen en stimuleert de darm- en leverfunctie. Hun gezondheidswaarde ligt in hun hoge gehalte aan mineralen, foliumzuur, kalium, het felrode glycoside betanine en organische zuren.

Tips over de rode biet:

Inkoop:

Je moet letten op een gladde huid en stevige structuur.

Bewaren: Rode biet is in het groentevak van de koelkast enkele weken houdbaar.

Voorbereiding:

Was de knollen grondig, borstelen is het beste. Voorkom beschadiging van de schil, anders bloedt het rode sap eruit en verliezen de groenten hun bijzondere aroma.

Omdat rode biet veel vlekken maakt, moet je je handen insmeren met wat bakolie voordat je het klaarmaakt en het daarna inwrijven met azijn of citroensap of handschoenen aandoen.

Als het op je kleding komt, moet je de vlekken onmiddellijk met heet water verwijderen.

Lees ook: 7 gezonde paarse voedingsmiddelen

Gebruiken:

Sap: Gelijke delen rode biet en appel, op smaak gebracht met een beetje citroen- of sinaasappelsap.

Salade: Serveer met een saus van zure room en citroensap of azijn, suiker, zout en mierikswortel. Rauwe geraspte bleekselderij smaakt ook goed – breng de salade altijd op smaak met zoetzure smaken.

Gekookt: Indien mogelijk heel met intacte schil. Kooktijd: in kokend gezouten water, afhankelijk van de grootte, ongeveer een kwartier tot een uur. Doof de knol vervolgens kort in koud water, snij dan de schil van de wortel en bloesem af en schraap met je handen de resterende schil eraf. Het is het beste om de gekookte groenten in blokjes, plakjes of reepjes te snijden – ze kunnen ook als mooie garnering worden gebruikt.

Met haring en gekookte aardappelen: rode biet in blokjes, gemengd met slagroom, veel mierikswortel, een beetje citroensap, zout, suiker en paprika.