Bakpoeder en baking soda: wat is het verschil?

Laatst geüpdatet op augustus 21, 2024 by Redactie

Bakpoeder of baking soda wordt in bakrecepten vaak gebruikt om het deeg los te maken en de gebakjes luchtig te maken. Maar zijn ze hetzelfde? En kan baking soda makkelijk vervangen worden door bakpoeder?

Lees ook: 8 essentiële tools voor het bakken van koekjes

Waarom gebruiken?

Bakken zonder chemicaliën werkt niet. Alleen door rijsmiddelen, ook wel losmiddelen genoemd, wordt het deeg een eetbaar gebakje. De bekendste zijn baking soda en bakpoeder. De exacte naam voor baking soda is natriumwaterstofcarbonaat. Wanneer het tijdens het bakken warm en vochtig wordt, reageert de stof met het zuur in het deeg om kooldioxide te vormen. Door de kleine gasbelletjes wordt het deeg losser en krijgt het volume.

Hoe gebruiken?

Pure baking soda is een geschikt rijsmiddel als het recept al zure ingrediënten vereist. Dit kan yoghurt, zure room, kwark, karnemelk, azijn of citroensap zijn, maar ook fruit en sappen. Het is het beste om de baking soda kort voor het bakken aan het deeg toe te voegen, omdat het direct reageert in het vocht en snel opgebruikt is. De hoeveelheid mag niet te hoog zijn, omdat er gemakkelijk een bittere nasmaak kan ontstaan. Zuiveringszout wordt ook wel baking soda genoemd. Het moet echter niet worden verward met pure frisdrank (natriumcarbonaat), dat in het huishouden als schoonmaakmiddel wordt gebruikt.

Lees ook: Tips om te bakken met kinderen

Welke is beter?

Vergeleken met baking soda is bakpoeder veel gemakkelijker te gebruiken omdat het al alle componenten bevat die nodig zijn voor de reactie. Dit is naast baking soda een zuurteregelaar zoals fosfaten en zouten van wijnsteenzuur en een zetmeelhoudend lossingsmiddel. Het lossingsmiddel zorgt ervoor dat de reactie niet in de zak plaatsvindt. Het bindt vocht en verhoogt de duurzaamheid van het keukenhulpmiddel. Als je baking soda wilt vervangen door bakpoeder, moet je de hoeveelheid hierop aanpassen. Voor een goed bakresultaat heb je ongeveer drie keer de hoeveelheid bakpoeder nodig. Voor muffins worden vaak beiden gebruikt, zodat de kleine cakejes hoog kunnen rijzen.