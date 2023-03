Cardio versus krachttraining voor gewichtsverlies

Laatst geüpdatet op maart 6, 2023 by Redactie

In tegenstelling tot wat lang wordt gedacht, is krachttraining, zoals studies hebben aangetoond, superieur aan cardio activiteiten bij het verbranden van calorieën. Studies hebben aangetoond dat deelnemers tijdens 30 minuten krachttraining net zoveel calorieën verbranden als dat ze tegelijkertijd in een tempo van zes minuten per 1,5 kilometer renden. Een van de nadelen van aerobe activiteiten is dat het van je lichaam vereist dat het veel extra zuurstof gebruikt, waardoor de totale hoeveelheid oxidatiestress toeneemt en een overbelasting van cortisol ontstaat, ook wel bekend als “het stresshormoon”, dat spierweefsel afbreekt en onderdrukt het immuunsysteem.

Lees ook: Geheimen voor sixpack buikspieren

Krachtraining is superieur dan cardio

Het andere enorme voordeel van krachttraining is dat het je metabolisme stimuleert na je training en spieren opbouwt die je vetverbrandingspotentieel op de lange termijn zullen vergroten. Met cardio-activiteiten, wanneer je de sportschool verlaat, is dat het voor je calorieverbranding. Maar als je aan krachttraining doet, blijf je tot wel 72 uur calorieën verbranden. DAT is een serieus potentieel voor gewichtsverlies!



Samenvatting: cardio of krachttraining voor vetverlies? Voeg krachttraining toe aan je wekelijkse routine als je aan cardio-activiteiten doet.

Gewichtsverlies gemeten op de schaal vs. veranderende lichaamssamenstelling

Overtollig lichaamsvet is slecht voor je. Het echte probleem met betrekking tot vetweefsel en gezondheid op de lange termijn houdt verband met de mate van ontsteking die het veroorzaakt; vetweefsel zorgt voor chronische ontstekingen.



Visceraal vet kan niet worden beoordeeld door op een weegschaal te gaan staan. Visceraal vet verwijst naar vet dat de inwendige organen omringt. Als we alleen gewicht en lengte zouden gebruiken om het vetgehalte te beoordelen, zouden mensen met veel spieren in de categorie zwaarlijvig vallen.

Krachttraining verlaagt visceraal vet

Krachttraining is de sleutel tot het verlagen van visceraal vet, het opbouwen van droge spiermassa en het verbeteren van de lichaamssamenstelling. Met andere woorden, vrouwen die niet aan krachttraining doen of zich niet bezighouden met spieropbouwende activiteiten lopen een hoog risico op het ontwikkelen van visceraal vet en ziekten die verband houden met overgewicht, waaronder hartaandoeningen. Overtollig visceraal vet veroorzaakt ontstekingen, een belangrijke oorzaak van auto-immuunziekten en andere ziekten. Hoe meer visceraal vet je hebt, hoe meer ontstekingen.

Stel dat je je gewoon zorgen maakt over afvallen om er beter uit te zien. In dat geval moet je ook weten dat krachttraining die op de juiste manier wordt uitgevoerd, net zoveel calorieën zal verbranden als cardio, maar zonder de extra overbelasting van de gewrichten die gepaard gaan met blessures; het extra voordeel is dat het ook je metabolisme stimuleert en dat je tot 72 uur na je trainingssessies calorieën blijft verbranden.

Lees ook: 5x redenen om een crosstrainer in huis te halen

Bovendien bevat vetweefsel minder water dan mager weefsel. Spieren bevatten gemiddeld 75% water, evenveel als de hersenen. Vet bevat slechts 10% water. Water speelt een vitale rol in alle systemen in het lichaam. Het biedt de nieren de middelen om te werken door gifstoffen eruit te filteren. Water is essentieel voor het leven en vormt het grootste deel van ons bloed dat circuleert en voedingsstoffen en zuurstof aan het lichaam levert. Daarom is het een andere belangrijke factor voor vrouwen om krachttraining op te pakken.