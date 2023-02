De grappigste taalvout van 2022 is bekend!

Laatst geüpdatet op februari 13, 2023 by Redactie

Humor en agressie gaan zelden hand in hand, en toch wist een nogal uitdagende boodschap in een tuincentrum het afgelopen jaar veel lachers op zijn hand te krijgen. De tekst ‘Wilt u beuken? Vraag een medewerker voor hulp en advies’ kreeg het afgelopen jaar ruim 14.000 likes op de socialmediakanalen van de humoristische taalsite Taalvoutjes en is daarmee gekroond tot ‘dé taalvout van 2022’ – ook al schaart het platform het zelf onder een woordgrap.



Hoewel het nieuws in 2022 gedomineerd werd door een oorlog in Oekraïne, een energiecrisis en stikstofruzies, leken journalisten eindelijk wat beter hun best te doen: in de leukste voutjes van 2022 is al deze doffe ellende nergens te bekennen. De fans van de populaire website lachten daarentegen rijkelijk om gekke verschrijvingen bij tuincentra, restaurants en winkels. Taalvoutjes deelde in 2022 bijna 800 zogeheten ’taalvouten’ en heeft speciaal voor haar elfde verjaardag vandaag de 10 populairste op een rij gezet.



Het platform Taalvoutjes zet ieder jaar traditiegetrouw de populairste taalmissers van het voorgaande jaar op een rij. In andere jaren gingen onder andere een vegetarische slager die in de diepvries ligt, een bus met de slogan ‘uw probleem, ons een zorg’ en een dikkepeerzaag er met de eretitel vandoor.