Vergeet nieuw jaar – nieuwe jij, rage diëten en gekke trainingsroutines – januari zou een tijd moeten zijn om te resetten na het drukke feestseizoen en ons voor te bereiden op de aanval van een nieuw jaar. Niets doen is iets waar we allemaal meer van moeten doen. Door op deze manier uit te schakelen, kunnen we de buitenwereld vergeten – waar we 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar zijn – en kunnen we in plaats daarvan genieten van een moment van rust, terwijl we nadenken over wat echt belangrijk voor ons is.

In feite, in plaats van je lui en onproductief te maken, kan genieten van kleine hoeveelheden ‘niets’ de creativiteit stimuleren, je in staat stellen om beter contact te maken met je emoties en ‘onderbuikgevoelens’, en kan je zelfs helpen aardiger te zijn. Lees verder voor onze gids voor de kunst van het niets doen…

Hoe breng je je tijd door?

Het is belangrijk om na te denken over hoe je je tijd momenteel besteedt. Tijd is heilig en iets wat de meesten van ons voelen dat we missen. Als je echter echt stopt om goed na te denken over hoe je je dag doorbrengt, zul je waarschijnlijk tijd vinden waarvan je niet eens wist dat je die had.

Als je alle keren optelt dat je je hebt laten afleiden door iets op tv waar je niet echt naar wilde kijken, gedachteloos door sociale media of een online winkelsite hebt gescrolld, of jezelf hebt toegestaan ​​om klusjes of taken uit te stellen, dan heeft mogelijk elke dag een uur of meer over.

Beter worden in ‘nee’ zeggen

Als je ooit in zakelijke e-mails bent gezogen nadat je het kantoor hebt verlaten, een vriend hebt ontmoet voor een drankje terwijl je er niet echt zin in had, of je avond hebt opgeofferd aan een slopende nieuwe trainingsroutine, simpelweg omdat je voelde dat je het moest doen – het is tenslotte januari – dan is het tijd om je op je gemak te voelen door nee te zeggen.

In plaats van je aan elke sociale verplichting te houden, wijd je jezelf alleen aan activiteiten die je leuk vindt en die je een voldaan gevoel geven. Of dat nu is bijpraten met vrienden bij de koffie, koken met dierbaren of gewoon genieten van een rustige avond compleet met een vroege nacht.

Evenzo is het belangrijk om te weten dat je jezelf in vraag kunt stellen; als je druk voelt om jezelf te transformeren in een sprankelend nieuw persoon, vraag jezelf dan af waar deze druk vandaan komt en of het een geldige emotie is. Moet je echt flink afvallen in januari? Moet je echt stoppen met genieten van chocolade en cake voor de maand? Moet je echt beginnen met een meditatie- of yogagewoonte van 10 minuten per dag? Het leven is een marathon, geen sprint, dus het is oké om het rustiger aan te doen en de dingen van dag tot dag te bekijken.

En ga bewust met je tijd om, als je bijvoorbeeld een half uur vrij hebt en een paar hoofdstukken van een boek wilt lezen, laat je dan niet afleiden door iets of iemand anders.

Laat de technologie achterwege

Minuten worden gemakkelijk uren als we door sociale media scrollen, met elke like en opmerking die we ontvangen, krijgen we een dosis dopamine (ook bekend als het gelukshormoon). Hoewel schijnbaar ongevaarlijk, dwingen sociale media ons om onszelf met anderen te vergelijken; of het nu iemands huis, kleding, vakanties of zelfs beeldschone familie en vrienden zijn.

Dus, in plaats van jezelf in deze negatieve cyclus te laten meeslepen, moet je alle accounts die FOMO of negatieve emoties veroorzaken opzeggen of dempen, en dagelijkse limieten instellen voor hoe lang je in je vrije tijd op sociale media kunt doorbrengen.

Door dit te doen, kun je bewuster met je tijd omgaan. In plaats van bijvoorbeeld een half uur te verspillen aan scrollen op sociale media, kun je mensen bellen om bij te kletsen, te ontspannen in een bubbelbad, met de kinderen te spelen of gewoon aanwezig zijn bij een geliefde.

Oefen met niets doen

Stil zitten en niets doen is niet gemakkelijk, vooral voor onze overgestimuleerde hersenen en lichamen die gewend zijn om ‘altijd aan’ en in een staat van hoge alertheid te zijn voor een groot deel van de dag.

Gewoon een paar minuten van je dag vrijmaken om te zitten en alles en nog wat om je heen te observeren – wat je kunt zien, ruiken en horen – is een geweldige manier om jezelf te aarden en je aandacht op het heden te richten.

Je zult merken dat als je je eenmaal op je gemak voelt als je elke dag een paar minuten stil zit, je beter in staat bent te definiëren wat wel en niet belangrijk voor je is.

Geniet van het alledaagse

Geniet van de alledaagse momenten van vreugde die je normaal over het hoofd ziet – de geur van eten terwijl het kookt, het geluid van regen op het raam, de seizoenswisselingen, de warmte van je kopje koffie in de ochtend…

Door te vertragen, het lawaai van de buitenwereld buiten te sluiten – in plaats van op een meedogenloze lopende band van sociale verplichtingen te zitten terwijl je jezelf berispt voor je onvermogen om te transformeren in een geheel nieuwe, betere versie van jezelf – en je in plaats daarvan concentreren op kleine stukjes doen niets, genietend van het alledaagse en de activiteiten die je ziel echt voeden, zul je je ongetwijfeld meer voldaan, rustiger en gelukkiger voelen.