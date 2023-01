De perfecte jurk: hoe kies je die?

Laatst geüpdatet op januari 23, 2023 by Redactie

Wanneer we een uitnodiging ontvangen voor een evenement waarbij van ons wordt verwacht dat we ons op een bepaalde manier kleden, krijgen we zowel een illusie als een uitdaging voorgeschoteld. Waarom? Omdat het kiezen van de perfecte jurk voor zo’n gelegenheid moeilijker kan zijn dan we ons in eerste instantie kunnen voorstellen. Lengte, decolleté, kleur, snit… er zijn veel varianten om uit te kiezen, maar we kunnen er maar één kiezen. Hoe kunnen we het vinden? We willen je wat praktisch advies geven waarvan we hopen dat het nuttig voor je zal zijn bij het zoeken naar je perfecte jurk.

Jurk lengte

In principe hebben we vier opties om uit te kiezen: boven de knie, net boven de knie, onder de knie en tot aan de enkels. Welke te kiezen? Alles zal afhangen van de aard van het evenement, formeel of informeel, waar het zal plaatsvinden, buiten of binnen, dag of nacht, enz. Maar het allerbelangrijkste is dat je je ten alle tijden prettig voelt bij de gekozen lengte. Misschien is het een goede optie om de middenweg te kiezen, dat wil zeggen een lengte kiezen die net onder de knieën valt. Dit geeft rust als je gaat zitten, maar tegelijkertijd kun je met je benen pronken.

De halslijn

Hier breidt het assortiment zich uit: recht, v-vormig, asymmetrisch, verlaagde schouders, hoge nek, rond, vierkant, strapless, halter… Wat de keuze ook is, het belangrijkste is dat de borsten niet te zien zijn. Als je merkt dat de stof in dit deel aan je trekt, moet je misschien een maat groter kiezen.

De rug

Normaal gesproken hebben we de neiging om al onze aandacht te besteden aan de voorkant van een jurk en vergeten we de achterkant. We willen niet dat onze jurk aan de voorkant geweldig is, maar aan de achterkant een ramp. Het is heel belangrijk dat de stof bij onze contouren past en dat die vreselijke vetrollen niet verschijnen. Let ook op of het los zit in het schoudergebied. Het verzorgen van deze details zal resulteren in een oogverblindende jurk, zowel van voren als van achteren.

De mouwen

Als je kiest voor een jurk met mouwen, let dan goed op hoe lang ze zijn. Ze mogen niet trekken, of kreukels maken, noch stof ophopen in het okselgebied. Aan de andere kant, als je keuze een mouwloze jurk is, let dan goed op het armsgat. Dit moet de juiste maat zijn: niet te groot dat je de beha kunt zien, niet te klein dat hij in je oksels graaft.

De kleur

En misschien wel het allerbelangrijkste is natuurlijk de kleurkeuze. Hiervoor moet je, afgezien van wat je favoriete kleuren zijn, rekening houden met je huidskleur. Een slechte keuze van de stofkleur kan ervoor zorgen dat je er te bleek of te krachtig uitziet. Om een ​​voorbeeld te geven: een rode jurk is ideaal voor een vrouw met een gebruinde huid, terwijl een blauwe ideaal is voor een vrouw met een lichtere huid.