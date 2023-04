Hoe besteden Nederlanders hun vakantiegeld?

Werkende Nederlanders krijgen in mei weer vakantiegeld gestort, maar liefst 8% van het brutoloon. Maar wat doen we met dit geld en hoe belangrijk vinden we vakanties? De meeste Nederlanders gaan minstens één keer per jaar op vakantie (83%), waarvan de helft van deze vakantiegangers zelfs twee- of meer keer per jaar op reis gaat. Het vakantie en budgetonderzoek van Booking.com laat zien hoe belangrijk Nederlanders hun vakantie vinden en hoe zij hun vakantiegeld uitgeven.

Nederlanders geven vakantiegeld niet uit aan vakantie

Ondanks dat vakantie hoog op de agenda staat gebruikt bijna 30% van de Nederlanders het vakantiegeld niet voor vakantie. Dit kan verschillende redenen hebben, zoals de hoge inflatie, het aflossen van schulden, het doen van grote aankopen of simpelweg sparen voor later. Een klein percentage (7%) gebruikt zelfs al het vakantiegeld voor andere uitgaven. De helft van alle Nederlanders (50%) besteedt het vakantiegeld wel in zijn geheel aan vakanties.



“Het vakantiegeld is voor veel Nederlanders toch een extraatje, iets dat je bovenop je reguliere salaris krijgt. Je kunt dit positieve gevoel vasthouden door dit dan ook daadwerkelijk aan iets leuks, zoals het boeken van een vakantie, te besteden. Of juist om dit vakantiegeld opzij te zetten voor de volgende periode”, zegt Marjan Heemskerk, Accountant en oprichter van The Happy Financial.

Vakanties zijn een recht wat we nodig hebben om te kunnen functioneren op werk

Nederlanders vinden vakantie een recht. Zo’n groot recht dat 21% vindt dat de overheid moet inspringen bij huishoudens die vakanties niet kunnen betalen zodat zij toch op vakantie kunnen. 44% vindt dat ze het recht hebben om jaarlijks goed op vakantie te gaan en 45% vindt dat alle Nederlanders recht hebben op tenminste twee vakanties per jaar. 38% van de Nederlanders beschouwt vakanties als een van de belangrijkste gebeurtenissen van het jaar. Bijna een derde (30%) geeft bovendien aan vakanties belangrijker te vinden dan werk. Een kwart (25%) geeft zelfs aan vakanties nodig te hebben om überhaupt op werk te kunnen functioneren.

Jongeren doen er alles aan om toch op vakantie te kunnen gaan maar schamen zich ook

Om toch op vakantie te kunnen gaan, bezuinigt 44% van de jongeren (tot 35) liever op andere grote uitgaven en gaat 58% minder vaak op vakantie. Jongeren staan ook onder druk als het gaat om duurdere, verdere en luxere reizen. Maar liefst 66% van de jongeren tot 35 jaar geeft aan last van een concurrentiegevoel te hebben en een kwart (25%) schaamt zich voor het vieren van duurdere en luxere vakanties dan anderen. Deze trend lijkt vooral bij Gen Z en de Millenials voor te komen, slechts 7% van de 50-plussers en 5% van de 65-plussers heeft hier last van.

‘’Het is interessant dat op vakantie gaan door de Nederlander gevoeld wordt als een basisrecht. De financiële uitdagingen die bij vakanties komen kijken voor sommigen lijken toch liever gecompenseerd te worden op andere fronten”, aldus Ajen Dijk, Senior Vice President & Chief Marketing Officer Booking.com. “Voor ons benadrukken de uitkomsten van dit onderzoek dat het belangrijk is en blijft om op ons platform reizen voor elk budget aan te bieden samen met onze partners. Het is onze missie om het voor iedereen makkelijker te maken om de wereld te zien en ervaren.”