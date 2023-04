Daarom moet je seks hebben tijdens je menstruatie

Laatst geüpdatet op april 11, 2023 by Redactie

Seks hebben tijdens je menstruatie kan gênant, rommelig en… absoluut geweldig zijn. Sterker nog, orgasme en seks hebben verschillende gezondheidsvoordelen en kunnen extra fijn zijn als je ongesteld bent. We sommen hier daarom vier redenen op waarom je seks moet hebben tijdens je menstruatie.

Bijna de helft van de wereldbevolking menstrueert. Desondanks is menstruatie nog steeds een taboe. En seks hebben met anderen terwijl je bloedt, is ook niet voor iedereen vanzelfsprekend. Maar menstruatie hoeft niet altijd bloedserieus te zijn. Wil je seks hebben tijdens je menstruatie? Hier vier redenen waarom het nuttig kan zijn om op dat moment te gaan liggen.

Vier redenen om seks te hebben tijdens je menstruatie

1. Orgasmes kunnen intenser worden

Voor sommigen kan het seksuele verlangen tijdens de menstruatie toenemen als gevolg van veranderingen in de hormoonspiegels in het lichaam. In verband daarmee ervaren sommigen ook een verhoogde gevoeligheid in de vagina en vulva, wat op zijn beurt zowel betere als sterkere orgasmes kan betekenen.

2. Verlicht menstruatiepijn

Tijdens de menstruatie is het niet ongebruikelijk om menstruatiepijn te hebben, omdat de baarmoeder een spier is die kan verkrampen. Orgasmes zorgen ervoor dat de baarmoeder zich ontspant, wat op zijn beurt betekent dat seks menstruatiepijn kan verlichten.

3. Meer mensen dan je denkt doen het!

Misschien praat niet iedereen erover, maar hoe meer mensen dat doen! Seks tijdens je menstruatie hoeft niet gênant of moeilijk te zijn. Leg een handdoek in bed, douche daarna of gebruik een menstruatiecup die echt is ontworpen om tijdens seks te werken om rommel te voorkomen.

4. Kan je minder depressief maken

Voor sommigen kunnen menstruaties je zowel neerslachtig als verdrietig maken. Door orgasmen kan dit worden verzacht, omdat zowel endorfines als dopamine in het lichaam vrijkomen.