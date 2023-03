Honden zijn van nature egoïstisch

Laatst geüpdatet op maart 10, 2023 by Redactie

De meeste mensen proberen altijd hun eigen behoeften te bevredigen – en het is hetzelfde met onze viervoeters. Honden stellen hun eigen welzijn voorop: eten stelen van de tafel of het zichzelf gemakkelijk maken op de bank lijkt geen slechte zaak te zijn voor honden. Hondenbezitters worden hier vaak door overweldigd.



Hier zijn duidelijke signalen van de eigenaar nodig om conflicten te voorkomen – dat geeft ook de rode draad in de hondentraining. In dit artikel onthullen we 5 fouten die hondenbezitters moeten vermijden als hun hond egoïstisch handelt.

Lees ook: 4 tips om je huisdier te trainen

Waarom egoïsme bij honden geen slechte zaak is?

Het feit dat honden van nature egoïstisch zijn, klinkt in eerste instantie misschien nogal verontrustend, maar het is essentieel voor het voortbestaan ​​van de viervoeters. Ze passen zich aan aan de gemeenschap waarin ze leven en zoeken hun eigen voordeel. Het zit in hun aard, ook als roedeldier: ze zorgen voor hun eigen voortbestaan ​​door zich aan te passen aan een groep en daar hun plek in te vinden.

Fout 1: De hond geen plaats in het gezin geven

Vooral volwassen en jonge honden observeren hun omgeving nauwlettend. Puppy’s daarentegen zorgen voor hun voortbestaan ​​door in de voetsporen te treden van hun moeder of verzorger – dit is de zogenaamde opvolgboerderij. Jonge en volwassen honden daarentegen herkennen de structuren en hiërarchieën van hun omgeving en zoeken daar een plek. Hooggeplaatste groepsdieren wijzen de plaats toe aan de lager geplaatste dieren en voorkomen dat ze een hoge plaats innemen. Daarom is het belangrijk om de hond zijn plaats in het gezin te geven. Dit betekent ook dat je als hondenbezitter moet kunnen handelen: d.w.z. beslissingen nemen voor de hond en deze consequent uitvoeren.

Fout 2: Uitsluitend vertrouwen op commando’s

Veel hondenbezitters besteden veel tijd aan het aanleren van commando’s aan hun hond. Ze spelen geen rol in hun opvoeding. Hoe beter de viervoeter is opgevoed, hoe gemakkelijker het voor hem is om te leren en te internaliseren wat hij heeft geleerd. Dit versterkt de band tussen mens en hond.

Fout 3: Opdrachten koppelen aan verwachtingen

Fouten treden vaak op bij het uitvoeren van opdrachten. Als de hond bijvoorbeeld wordt geroepen, en pas na de vijfde keer luistert en ondanks alles toch een traktatie krijgt, dan kan dit erg problematisch worden. Want zo leert de hond dat hij zelf bepaalt wanneer hij een commando van zijn baasje opvolgt. Het dagelijkse samenzijn wordt bepaald door de soevereiniteit van de mens, waarop het dier zich oriënteert. Daarom moeten hondenbezitters geen commando’s herhalen, maar de hond consequent laten zien wat hij moet doen.



Over het algemeen moet voorzichtigheid worden betracht bij het toewijzen van voedsel aan commando’s. Want zo bouw je een verwachting op die later moeilijk te doorbreken is met de gewoonte van de hond. Dan voert de hond alleen commando’s uit als hij zeker weet dat hij daarvoor “betaald” zal worden. In plaats daarvan moet je een ​​commando altijd koppelen aan één en dezelfde menselijke handeling. Je kan je hond bijvoorbeeld leren naar je toe te komen als je een bepaalde handeling verricht, zoals fluiten tijdens het wandelen. Het fluitje geeft hem een ​​signaal dat het doorgaat zonder dat je verder signalen hoef te geven. Dit commando moet je herhalen met de juiste handeling totdat de hond de combinatie heeft onthouden. Op deze manier kan de hond zich oriënteren op deze actie. Als hij al goed gehecht is aan zijn mens, zal hij achter hen aan rennen. Dit is duurzamer in het onderwijs dan verwachtingen wekken door middel van traktaties.

Fout 4: Te veel bal- en bewegingsstimulusspellen

Ook de populaire bal- en bewegingsstimuleringsspellen, bijvoorbeeld met een stimuleringsstaaf, kunnen het trainen moeilijker maken. Ze worden vaak gebruikt om de impulsen van het dier te beheersen, en dit is contraproductief: In plaats van impulscontrole trainen deze spellen het jachtgedrag, waar je normaal gesproken de honden uit wilt trainen.

Lees ook: 3 tips die honden motiveren om te leren

Fout 5: Gebrek aan afbakening van de thuisomgeving

De beperking van de hond is een essentieel punt bij het ontwikkelen van gehoorzaamheid. Want als het dier geen afbakening kent, zal het doen waar hij zin in heeft en uit frustratie de neiging hebben om dingen te vernietigen. De viervoeter moet dus leren dat hij grenzen moet accepteren in de sociale structuren van zijn omgeving. Deze training moet ook niet met voedsel worden gedaan, omdat het verwachten van voedsel een averechts effect zou hebben.