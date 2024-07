Ketchup: klassieke kruidensaus met een geschiedenis

Laatst geüpdatet op juli 2, 2024 by Redactie

Het barbecueseizoen staat voor de deur. Ketchup wordt vaak geserveerd met gegrild vlees en groenten. Veel mensen weten niet dat waarschijnlijk de populaire kruidensaus zijn oorsprong vindt in Azië.

Lee ook: Recept: Huisgemaakte Curry Ketchup

De geschiedenis van ketchup

Er zijn veel theorieën over de geschiedenis van ketchup. Waarschijnlijk bestond er in de 15e eeuw in Azië al een saus gemaakt van gefermenteerde vis, die in het Chinese Hokkien-dialect “kê-tsiap” werd genoemd. Het was donker en vloeibaar, vergelijkbaar met sojasaus, en lang houdbaar. De kruidensaus kwam via handel vanuit China naar andere landen en aan het einde van de 17e eeuw met Engelse zeelieden naar Europa en Amerika.



In de loop van de tijd werd het recept voor ‘ketchup’ gewijzigd en werden andere ingrediënten zoals mosselen, champignons, azijn, noten en bruine bonen toegevoegd. De tomaat kwam pas aan het begin van de 19e eeuw in beeld, toen de Amerikaanse tuinman en wetenschapper James Mease tomatenpulp mengde met kruiden en cognac en deze conserveerde met conserveermiddelen. In 1876 bracht Henry John Heinz ketchup zonder bewaarmiddelen (“Catsup”) in de VS op de markt. De kruidensaus werd alleen geconserveerd met suiker en azijn. Dat is vandaag de dag nog steeds het geval. Eindproducten bevatten echter veel suiker: 100 gram ketchup bevat meestal meer dan 20 gram, wat overeenkomt met zeven suikerklontjes.

Zelf ketchup maken

Als je energie (kilocalorieën) wilt besparen, kun je zelf een lichtere versie bereiden. Om dit te doen, worden uien fijngehakt en kort gebakken met knoflook. Snijd verse en volledig rijpe tomaten in blokjes en verwarm op laag vuur, onder voortdurend roeren, gedurende minimaal een half uur. Pureer het mengsel en giet het door een zeef. Laat nog eens dertig minuten sudderen en breng op smaak met appel- of balsamicoazijn, mosterd en een beetje honing of agavesiroop, zout en peper.

Lees ook: Worcestershiresaus: de bittere, aromatische smaakmaker

Terwijl de ketchup nog heet is, wordt deze in kleine, schone potjes met schroefdop of glazen flessen gegoten, zodat deze enkele weken houdbaar is. Afhankelijk van je smaak kun je andere kruiden toevoegen, zoals laurierblaadjes, kruidnagel, chili, paprika, piment, gember, koriander of curry. Mediterrane kruiden zoals tijm en rozemarijn zijn ook zeer geschikt. Een deel van de tomaten kan naar eigen smaak worden vervangen door andere groenten of fruit, zoals wortels, paprika, appels of abrikozen. Misschien ontstaat er wel een nieuwe favoriete barbecuesaus?