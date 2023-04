Madeira: een bloeiende botanische tuin

Laatst geüpdatet op april 24, 2023 by Redactie

Madeira wordt ook wel hét Hawaii van Europa genoemd. Met spectaculaire vergezichten, stranden die genomineerd zijn als Europa’s mooiste en paradijselijke natuur met overal bloemen. Hoewel het eiland het hele jaar door een aanrader is, is de lente toch wel de mooiste tijd. De natuur is dan nog kleurrijker en uitbundiger dan normaal. Niet voor niets wordt van 27 april tot 21 mei het Flower Festival gehouden. Dit is een eerbetoon aan de lente, met als hoogtepunt de Flower Parade op zondag 30 april.

Eerbetoon aan de bloem

Met het perfecte klimaat voor ongerepte flora, groeien er op Madeira overal bloemen. Niet alleen in de tuinen van de bewoners maar ook in de parken en zelfs gewoon langs de kant van de weg. Madeira kan zelfs één grote botanische tuin genoemd worden. Daarom wordt er in de lente een eerbetoon gehouden aan de bloem. Tijdens het Flower Festival worden er elke dag activiteiten georganiseerd waarbij bloemen in de spotlights staan. De overvloed aan deze prachtige natuur heeft er in Madeira voor gezorgd dat inwoners traditionele bloementapijten zijn gaan maken. Het vindt zijn oorsprong in de versiering van religieuze processies. Deze bloementapijten met hun onmisbare schoonheid en fijne details, zijn sinds een paar jaar te bewonderen tijdens het Flower Festival.

Flower Parade – een fantastisch decor voor de camera

Mensen die van bloemen houden maar er nog niet zoveel van af weten, kunnen naar de lokale bloemenmarkt gaan. Maak kennis met de vele bloemen- en decoratiesoorten en krijg uitleg van een enthousiaste local. Ook zijn er knusse stalletjes aanwezig waarbij bezoekers van de lokale keuken en traditionele dranken kunnen genieten. De schilderachtige omgeving biedt een fantastisch decor voor de camera. Hoogtepunt van het Flower Festival is de Flower Parade, wat net zo exotisch klinkt als het carnaval in Brazilië. Het heeft daar ook wel iets van weg. Mensen in kleurrijke kostuums met echte bloemen, de mooist versierde praalwagens en natuurlijk muziek. Deze once in a lifetime experience is op 30 april vanaf 16.00 uur in Funchal, de hoofdstad van het eiland.

Een botanische tuin het hele jaar door

Hoewel het Flower Festival een unieke ervaring is, biedt Madeira het hele jaar door een wildernis aan natuur. Bezoek bijvoorbeeld de Botanical Garden, een ‘tuin’ van meer dan 80.000 m² net buiten Funchal. Zelfs als iemand geen planten- of bloemenkenner is, zijn de metershoge cactussen en exotische bloemen een waar spektakel om te zien. Neem een camera mee want de Botanical Garden biedt ook een fantastisch uitzicht over de hoofdstad Funchal. Eveneens een mooi uitzicht over de stad heb je vanuit het Monte Palace Garden, een 70.000 m2 groot tropisch paradijs waar natuur en kunst samenkomen. De tuin herbergt collecties exotische planten in een oosterse inrichting, maar je vindt hier ook 40 tegeltableaus met de geschiedenis van Portugal en collecties van Afrikaans houtsnijwerk en mineralen. Je komt hier met de kabelbaan vanuit Funchal.



Op de romantische tour? Bezoek dan Santa Catarina Park, een rustige oasis in het energieke stadsleven van Funchal. Dit park is gebouwd in 1966 en biedt idyllische paden gemaakt van keien, langs een mooi meer en historische monumenten, waaronder een standbeeld van Christopher Columbus. In de zomer worden hier regelmatig muziekfestivals gegeven.

De tuinen van Belmond Reid’s Palace

Belmond Reid’s Palace, gelegen op een klif, biedt een panoramisch uitzicht over de Atlantische oceaan. In de bijbehorende tuin van 4 hectare staan meer dan 500 aan bloemen- en plantensoorten van over de hele wereld. Door een mix van flora uit zowel Japan, Brazilië en Australië staat deze tuin het hele jaar door in bloei. Twee keer per week worden hier tours gegeven, maar je kunt een bezoek ook combineren met een high-tea in het bijbehorende hotel.



Ook een bezoek aan Dragon Trees Nucleus Garden (Sítio das Neves, in São Gonçalo) mag niet overgeslagen worden. Deze bomen groeien traag, zo’n 90 cm per 10 jaar, waardoor ze beschermd moeten worden. Ze zijn uniek op het eiland en een tour door dit park is dan ook zeker de moeite waard.

Meer informatie over het Flower Festival of de unieke parken en tuinen op Madeira? Bekijk de agenda van het festival of ga naar Visitmadeira.com.

Credits foto’s: Francisco Correia