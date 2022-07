Natuurlijke ingrediënten tegen haaruitval

De meeste mensen hebben minstens één keer in hun leven haarverlies ervaren. Een dagelijkse haaruitval van ca. 80 tot 100 haren is volkomen normaal. Als er aanzienlijk meer haar verloren gaat, is er niet noodzakelijk sprake van een dunner wordend hoofdhaar, maar het haar lijkt op sommige plaatsen dunner. Langdurig haarverlies kan een aanzienlijke psychologische last worden voor de getroffenen.

Oorzaken van haaruitval

Dunner wordend haar en haaruitval is vaak erfelijk. Bij vrouwen treedt diffuus haarverlies meestal op in tijden van hormonale schommelingen, zoals na het stoppen met de pil, tijdens de menopauze, maar ook na zwangerschap of borstvoeding. Andere oorzaken van meer haarverlies kunnen zijn: verontreinigende stoffen en giftige stoffen uit het milieu, constante stress, chemische haarkleurmiddelen en permanenten, bijwerkingen van medicijnen, schildklieraandoeningen of een onevenwichtige voeding zonder vitale stoffen. Ook shampoos met agressieve oppervlakteactieve stoffen en stylingproducten met chemische componenten kunnen de haarwortels beschadigen en tot haaruitval leiden. Het is meestal moeilijk of onmogelijk om de exacte oorzaak te achterhalen.

Lees ook: Alopecia – wat is het?

Conventionele haaruitvalbehandeling

Talrijke medicijnen tegen haaruitval verstoren de hormoonhuishouding in het lichaam. Hormonaal actieve haarherstellers kunnen haaruitval stoppen voor de duur van hun gebruik. Ze veroorzaken echter vaak ongewenste bijwerkingen bij langdurig gebruik, zoals intolerantie, allergische reacties, cardiovasculaire problemen of zelfs haargroei, niet alleen op het hoofd.

Synthetische vitamine- en mineraalpreparaten worden ook aangeboden als voedingssupplementen om haaruitval, broos en dunner wordend haar tegen te gaan. Hoewel dergelijke geïsoleerde micronutriënten slechts minimaal verschillen van natuurlijke in hun chemische structuur, hebben ze een veel slechtere biologische beschikbaarheid. Ze kunnen nauwelijks door het lichaam worden opgenomen omdat essentiële natuurlijke begeleidende stoffen ontbreken. Alleen het complexe samenspel van de natuurlijk voorkomende vitamines, mineralen en de talrijke begeleidende stoffen in natuurlijke actieve ingrediënten, zoals de secundaire plantaardige stoffen, verklaart de daadwerkelijke gezondheidsbevorderende werking.

Natuurlijke ingrediënten voor verbeterde haargroei

Er zijn enkele holistisch effectieve en klinisch bewezen natuurlijke ingrediënten die een gezonde haargroei bevorderen en haaruitval tegengaan. Ze verbeteren de toevoer van de haarwortel met voedingsstoffen, vitamines en mineralen in een natuurlijke samenstelling.

Gierstzaadextract

Gierstzaadextract bevat een hoog aandeel van de werkzame stof miliacine, die klinisch is getest tegen haaruitval. Dit waardevolle natuurlijke actieve ingrediënt wordt gewonnen uit hele gierst in een speciaal CO2-extractieproces. Miliacine stimuleert de verlenging van de haargroeifase en verbetert de toevoer van micronutriënten naar de haarwortel. Het bevordert de celdeling direct bij de haarwortel, waar de haargroei plaatsvindt. Het meervoudig onverzadigde linolzuur in het milletzaadextract heeft ook een ontstekingsremmende werking. Millet bevat de mineralen kiezelzuur, ijzer, vitamine B, E, K en foliumzuur, die belangrijk zijn voor een gezonde haargroei, in een natuurlijke samenstelling.

Rozemarijn extract

Sinds de oudheid wordt rozemarijn in de geneeskunde gebruikt om haaruitval, roos en dunner wordend haar te behandelen. Het stimuleert een gezonde doorbloeding van de hoofdhuid, heeft een antibacteriële werking en verbetert de aanvoer naar de haarwortel. Rozemarijn bevat het krachtige natuurlijke ingrediënt carnosinezuur om vrije radicalen te bestrijden die worden geassocieerd met haaruitval.

Kliswortelextract

Kliswortelextract is ook bekend als “haargroeikruid”. Bij langdurig gebruik is het bewezen en verbetert het aanzienlijk bestaande, genetisch veroorzaakte haaruitval (alopecia androgenetica), stimuleert de bloedcirculatie in de haarwortels, beschermt tegen vochtverlies en ontgift de hoofdhuid.

Lees ook: 9 tips die je haar dikker doen lijken

Sandelhout

Een recent onderzoek, uitgevoerd door een team van onderzoekers van het Monasterium Laboratory in Munster, vond bewijs dat sandelhoutolie de groeifase van het haar aanzienlijk kan verlengen wanneer de haarzakjes worden blootgesteld aan de geur. Verdere onderzoeksresultaten over dit onderwerp laten nog op zich wachten.