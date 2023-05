Nederlandse mannen vergeten vaker belangrijke momenten voor hun moeder

Laatst geüpdatet op mei 8, 2023 by Redactie

Nederlandse mannen vergeten vaker speciale gelegenheden voor hun moeder, zoals Moederdag, verjaardagen of lunchafspraken. Uit onderzoek van One4all cadeaukaarten, blijkt dat 1.000 mannen en vrouwen bleek dat 43% van de mannen een speciale gelegenheid met hun moeder wel eens is vergeten, tegenover slechts 25% van de vrouwen. Een kwart van de mannen zegt Moederdag weleens te zijn vergeten, terwijl dit voor maar 15% van de vrouwen geldt. Echter de datum van Moederdag zit wel goed in het geheugen want zowel 55% van de mannen als 70% van de vrouwen geeft aan de datum, ondanks dat deze ieder jaar verschilt, goed te weten.

Echter om het goedmaken geeft 53% van de mannen meer dan 20 euro uit en 30% van de mannen spendeert daarvoor meer dan 50 euro. Bij vrouwen ligt dit anders, die zijn beduidend zuiniger want 32% van de vrouwen geeft niet meer dan 20 euro uit aan een goedmakertje.

Lees ook: Zeg het met bloemen! Maar hoe pak je dat aan?

Wat betreft de goedmakertjes, kopen de Nederlandse mannen vaker een cadeau (50%) dan vrouwen (44%). Ook kwam uit het onderzoek dat 27% van de mannen een cadeau koopt voor hun moeder, zelfs als zij zegt dat zij dat niet wil en nodig vindt, tegenover 18% van de vrouwen. Ook zijn de mannen(13%) bereid om het goed te maken met het doen van diverse klusjes in huis, koken en zelfs schoonmaken.

Aangaande de reacties van moeders op vergeten momenten zegt 40% van de mannen en 19% van de vrouwen dat hun moeder het wel grappig vindt maar wel zegt dat ze volgend jaar beter wel beter hun best moeten doen, of dat hun moeder zegt niet boos is maar er wel grappige opmerkingen over maakt zodat het niet nogmaals wordt vergeten. Al met al zijn de Nederlandse moeders dus behoorlijk vergevingsgezind.