Laatst geüpdatet op mei 15, 2023 by Redactie

Het vrouwelijk lichaam maakt voortdurend veranderingen en uitdagingen door. Urine-incontinentie, of urineverlies, is een veel voorkomend probleem bij vrouwen en betekent dat urine kan lekken tussen toiletbezoeken. Veel vrouwen die last hebben van urineverlies, durven hier niet over te praten.

Urinelekkage is een ander onderwerp waar veel te weinig over gesproken wordt. Urinelekkage komt heel vaak voor en een grotere openheid kan de weg vrijmaken voor meer mensen om hulp te zoeken voor hun problemen. Soms is het voldoende om de spieren in de bekkenbodem te versterken, soms is blaastraining nodig en soms heb je baat bij een operatie.

Incontinentie kan op verschillende momenten in het leven voorkomen en hoe de problemen optreden kan variëren. Een van de oorzaken kunnen hormonale veranderingen zijn die de bekkenbodem en blaas aantasten, maar het kan ook optreden na een bevalling of infectie. Om de bekkenbodem te versterken bij lekkage of om sterker te worden voor toekomstige stress, delen we hier tips voor het versterken van je bekkenbodem.

Vijf tips: hoe je je bekkenbodem kunt versterken

1. TikTok-pauze voor knijpoefeningen. Als je een momentje over hebt tijdens je lunchpauze, of de dag wilt beginnen met wat knijpoefeningen, kun je op TikTok verschillende korte maar effectieve video’s vinden die je naar muziek leiden. Zoek naar “Daily Squeeze Along” of “Bekkenbodemoefeningen”. Veel kijkers delen ook tips in de commentaarvelden.

2. Yoga of Pilates met als doel activatie. Activiteit en flexibiliteit zijn essentieel voor sterke en gezonde bekkenbodemspieren. Met andere woorden, het gaat niet alleen om het doen van crunches. Rekken en verzachten met Yoga of Pilates draagt ​​bij aan langdurige kracht.

3. Gebruik producten. Soms lijkt het moeilijk om het bekken helemaal alleen te trainen, maar er zijn hulpmiddelen beschikbaar, zoals ballen met verschillende gewichtsniveaus of trillingsgestuurde programma’s, die speciaal zijn ontworpen om de bekkenbodem te versterken.

4. Neem contact op met een fysiotherapeut. Wanneer squatoefeningen en verschillende vormen van trainen niet werken kan het goed zijn om contact op te nemen met een deskundige om over je problemen te praten.

5. Deel tips met anderen. Veel vrouwen ervaren problemen, maar weinigen praten erover. Ga het gesprek aan met vrienden, of waarom niet op sociale media? Creëer een topic op een forum waar leden hun ervaringen kunnen delen. Te veel vrouwen leven met problemen die zouden kunnen worden opgelost als de dialoog opener was.