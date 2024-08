Vijfkruidenpoeder: klassieker uit de Chinese keuken

Laatst geüpdatet op augustus 23, 2024 by Redactie

Het vijfkruidenpoeder is een vuurwerk van smaken. Het Chinese kruidenmengsel combineert een sterke, kruidige hitte met een subtiele zoetheid en bestaat traditioneel uit de vijf kruiden Sichuanpeper, kruidnagel, kaneel, steranijs en venkelzaad.

De kruiden

Szechuanpeper, ook wel Sichuanpeper of Japanse peper genoemd, behoort tot de wijnruitfamilie en is niet verwant aan zwarte en witte peper. De naam is afgeleid van de Chinese provincie Sichuan. De gedroogde, roodbruine tot zwartachtige fruitschillen, die scherp en enigszins naar citroen smaken, worden als specerij gebruikt. Kruidnagelen zijn de bloemknoppen van een boom uit de mirtefamilie. Ze zijn rijk aan essentiële oliën en hebben een intens, kruidig, zoet tot peperig aroma. Cassiakaneel komt van de bast van de Chinese kaneelboom. De zoetheid harmonieert heel goed met de sterke, vurige steranijs. Venkel is een van de schermbloemige planten. De venkelzaadjes bevatten de etherische olie anethol, die het kruidenmengsel verrijkt met een subtiele anijsachtige noot.

Hoe te gebruiken

Het 5-kruidenpoeder komt vooral veel voor in Zuid-China, Vietnam, Thailand en Indonesië. De bijzondere mix past goed bij Aziatische gerechten, maar brengt ook afwisseling in de Nederlandse keuken. Het kan een interessante smaak toevoegen aan gevogelte, wild, rundvlees en zeevruchten. Groente- en rijstgerechten, marinades, sauzen en soepen, maar ook gebak, desserts en jam krijgen met de poeder een exotisch tintje. En voor de liefhebbers kan een kop warme chocolademelk net dat beetje extra geven met een snufje vijfkruidenpoeder. Omdat het aroma zeer intens is, moet het spaarzaam worden gebruikt.

Zelf maken

Het vijfkruidenpoeder is verkrijgbaar als kant-en-klaar mengsel. Maar je kunt het ook heel gemakkelijk zelf maken: Rooster elk een eetlepel szechuanpeper, steranijs en venkelzaad in een pan zonder olie of vet, zodat ze hun volle aroma kunnen ontwikkelen. Het mag niet te heet zijn, zodat de kruiden niet verbranden en bitter smaken. De drie kruiden worden vervolgens, samen met een halve eetlepel kruidnagel en kaneel, in een vijzel, blender of kruidenmolen gedaan en gemalen totdat er een fijn poeder ontstaat. Afhankelijk van je smaak kan het mengsel aangevuld worden met andere kruiden zoals laurier, kardemom, zoethoutwortel en gedroogde gember. Een beetje zout past ook goed bij vlees. Ten slotte wordt het afgewerkte kruid in een luchtdichte verpakking geplaatst. Het kruidenpoeder kan in een koele, donkere en luchtdichte verpakking drie tot zes maanden worden bewaard.