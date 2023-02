Voorjaarstrends voor het interieur

Laatst geüpdatet op februari 22, 2023 by Redactie

In het voorjaar hebben de meeste mensen zin om het interieur op te frissen. Of het nu gaat om de woonkamer, keuken, badkamer of slaapkamer… vaak kun je met een paar simpele ingrepen een eigentijdse sfeer creëren. De CBW-erkende woonwinkels presenteren twee voorjaarstrends: Sustainable Hedonism en Layered Spaces.

Lees ook: De tips voor een vrouwelijk maar ook stoer interieur

Sustainable Hedonism

Het uitgangspunt van de woontrend Sustainable Hedonism is: verantwoord genieten. Het interieur bevat een mix van luxe, rust en natuurlijke materialen. In deze trend zie je zowel organische als strakke vormen. Meubels en accessoires zijn elegant, hebben een goede kwaliteit en overwegend afgeronde vormen. Bruintinten hebben de overhand en versterken het natuurlijk materiaalgebruik. De toevoeging van accenten in vergrijsde pasteltinten en rustige dessins geven het interieur een zachte en vriendelijke uitstraling. Helemaal passend bij deze trend zijn natuurlijke, duurzame en milieuvriendelijke materialen zoals hout, linnen, kurk, keramiek, suède en fluweel.

Layered Spaces

Ruimtes worden steeds meer multifunctioneel. Zo is de woonkamer of -keuken vaak ook een thuiswerkplek. De woontrend Layered Spaces versterkt dit gevoel van gelaagdheid. Het komt onder meer tot uiting op muren en bij wand- en vloerdecoraties. Er ontstaan vlakken die in elkaar grijpen of over elkaar heen lijken te vallen. Dat geeft een bijzonder effect en door opvallend kleurgebruik wordt dit versterkt. Door te werken met contrasten als licht-donker, warm-koud en helder-vergrijsd wordt het interieur extra ruimtelijk. Meubels en materialen zijn glad en neutraal. Dat is absoluut niet saai omdat je ze in contrast toepast.

Nieuw: woontrendtest

Zoveel mensen, zoveel smaken. Ook qua woonstijl. Voor wie zich optimaal wil oriënteren en laten inspireren heeft CBW-erkend een gratis online test ontwikkeld: www.woontrendtest.nl. Aan de hand van 10 stappen breng je in kaart wat jij belangrijk vindt voor het interieur. Je krijgt vervolgens direct te zien welke woontrend het beste aansluit bij jouw wensen.

Eenvoudige make-over

Om het interieur eigentijds te maken, hoef je niet altijd een complete make-over te doen. Met eenvoudige en kleine ingrepen kun je je woonomgeving up-to-date maken. Begin eens met een nieuwe opstelling van meubelen. Dat kan al bepalend zijn voor de sfeer. Je creëert andere zichtlijnen of juist meer geborgenheid. Zo’n nieuw beeld kan de basis zijn voor volgende stappen. Liefhebbers van de trend Sustainable Hedonism hechten waarde aan het luxegevoel en dat zit niet alleen in het meubilair. Het kan bijvoorbeeld ook in materiaal- en kleurkeuze van kussens zitten of in een slanke geurkaars. Voel je je meer aangetrokken tot de optische effecten van de trend Layered Spaces? Werk eens met kleurvlakken op de muur of kies voor een grafisch behang.

Lees ook: Tips voor een Scandinavisch interieur

Inspiratie

Met de nieuwste trends bieden CBW-erkende winkels volop inspiratie om je woonkamer, keuken, badkamer, slaapkamer of werkplek een eigentijds en fris jasje te geven. Breng ook eens een bezoekje aan een van de ruim 3.900 CBW-erkende woonwinkels in Nederland. Je kunt er volop inspiratie opdoen en diverse woonstijlen ontdekken.



Fotocredit: CBW-erkend.nl