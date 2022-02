Waarom zou je wachten met het plaatsen van een traplift?

Heb jij wel eens nagedacht over het plaatsen van een traplift in je huis? Misschien denk je dat dat alleen een optie is voor mensen die echt niet meer in staat zijn om zelf een trap op en af te kunnen. Voor mensen die invalide zijn, en bij de gemeente een aanvraag doen om hun woning zodanig aan te kunnen passen zodat zij er toch in kunnen blijven wonen. Het tegendeel is echter waar. Ja, wanneer traplopen echt niet meer lukt kun je inderdaad een aanvraag doen voor een traplift. Maar niets of niemand houdt je tegen als je besluit om zelf tot de aanschaf over te gaan. En waarom zou je dat niet doen?

Wachten tot het echt niet meer anders kan?

Veel mensen zijn, zonder dat ze zich er eigenlijk bewust van zijn, behoorlijk streng voor zichzelf. Ook in hun eigen huis. We werden vaak opgevoed met ‘niet aanstellen’ als motto, en zijn lang niet allemaal gewend om ook aan ons comfort te denken. Daar komt de laatste jaren steeds meer verandering in, maar lang niet iedereen is al zover.

En dat is jammer! Vooral ook als het gaat om comfort in het eigen huis. Ja, heel veel dingen lukken je op zich best, en voldoen functioneel gezien ook wel. Maar zijn ze comfortabel? Word je er gelukkig van? Is het antwoord op deze vragen ‘nee’, dan is er niets vreemds aan als je eens gaat kijken of het niet anders kan. Een trap is wat dat betreft een prima voorbeeld. Je komt hem op zich nog best op en af, maar je merkt dat het niet meer zo heel makkelijk gaat, vooral niet aan het einde van een lange dag. Blijf je dan ploeteren? Of kies je ervoor om, zelfs nu het nog niet per se noodzakelijk is, toch eens naar trapliften te gaan kijken? Hier vind je alvast meer informatie: https://handicare-trapliften.nl/.

Er lekker lang plezier van hebben

Waar de meeste mensen voorheen wachtten met het plaatsen van een traplift tot het echt niet meer anders kon, is dat nu anders. Waarom zou je hem niet wat eerder in je huis laten plaatsen? Dan heb je er ook veel langer plezier van!

Het gebruiken van een traplift is meer en meer een keuze geworden, in plaats van een noodzaak. Een luxe ook, want hoe heerlijk is het om in eigen huis altijd een keuze te hebben: neem ik vandaag de trap naar boven, of kies ik toch liever voor de lift?