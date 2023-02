Welk huisdier past bij welke leeftijd?

Laatst geüpdatet op februari 7, 2023 by Redactie

De meeste kinderen hebben een hart voor dieren. Maar ze moeten ook begrijpen dat ze onafhankelijke wezens zijn die zorg en aandacht nodig hebben. De juiste leeftijd is daarbij cruciaal. Een excursie naar het dierenrijk.

Zijn huisdieren wel geschikt voor kinderen?

Een verlangen naar een hond komt bij de meeste kinderen op een gegeven moment onvermijdelijk op, als ze het bij anderen zien. Je kunt het aaien, ervan houden, het is er altijd en zo schattig! Maar: wat als je geen honden mag houden in je stadsappartement? Een kat is geen optie i.v.m. allergieën. En er is niet genoeg ruimte en tijd voor een hond. Wie moet de hond regelmatig uitlaten? En de huurovereenkomst staat toch niemand toe.



Maar er zijn ook andere dieren die minder verzorging nodig hebben en waarvoor geen toestemming van de verhuurder nodig is. Kleine dieren en knaagdieren zoals hamsters, konijnen of cavia’s. Of vogels of zelfs vissen.

Lees ook: Redenen waarom het ultieme geluk van huisdieren komt

Contact met dieren is goed voor het lichaam. Bij het knuffelen met een hond of een andere pluizige metgezel is bewezen dat het lichaam het gelukshormoon oxytocine aanmaakt. Dit zorgt ervoor dat het lichaam ontspant en verbetert de stemming, het verlaagt de bloeddruk en hartslag. Kortom: het vermindert stress.

Toch zijn huisdieren geen wondermiddel tegen psychische aandoeningen. Uit onderzoeken blijkt echter dat kinderen die een hond hebben actiever sporten, minder last hebben van eenzaamheid en minder vaak depressies ontwikkelen. Als de tijd, ruimte en financiële situatie het toelaten, kunnen huisdieren veel bijdragen aan de gezonde ontwikkeling van kinderen – als de relatie goed is.

Dus iedereen zou zo mogelijk een dier moeten krijgen?

Nee. Omdat niet iedereen de mogelijkheid of de wens heeft om een ​​dier in huis te hebben, moet je jezelf ook niet forceren. Er zijn echter manieren om kinderen in staat te stellen dieren te ontmoeten. Een dagje op de kinderboerderij of regelmatige bezoekjes aan vrienden en familie met dieren geven kinderen in ieder geval een eerste contact. Dierenasielen of dierenparken bieden in sommige gevallen ook sponsoring aan. Voor een maandelijks bedrag kun je het dier bezoeken.



Wat kinderen ook leren van incidenteel contact met dieren: het dier heeft behoeften en het heeft rechten. Het kan verdwijnen als het contact er te dichtbij voor wordt. Het moet worden gevoerd en het moet regelmatig worden uitgelaten en geoefend.



Zo leren kinderen empathie, begrip en respect voor de behoeften van een ander. Een kat kan bijvoorbeeld zijn klauwen uitstrekken als hij niet geknuffeld wil worden. Als families voor zichzelf hebben besloten dat een dier mag intrekken, moet duidelijk zijn: dit is een gezamenlijke beslissing. Kinderen kunnen niet alleen voor een dier zorgen. Een kind alleen kan geen dier houden. Als je het samen beslist, kan samen zorgen ook de gezinscohesie versterken. En voor wie is welk huisdier het juiste? Dat lees je hier.

Welk dier past bij welke leeftijd?

Goudhamster voor peuters? Liever niet!

Deskundigen raden de schattige knaagdieren af ​​als huisdier, althans voor kleine kinderen. Ze zijn nachtdieren en beginnen ’s avonds rond te rennen. Zo verstoren ze de slaapfase – en de kinderen storen op hun beurt de dieren overdag.

Cavia’s zijn ook cavia’s.

Cavia’s hebben gezelschap nodig, je zou er twee moeten nemen. Na de gewenningsfase zijn de levendige dieren erg tam en ontwikkelen ze een hechte band met “hun” mensen. Als het knuffelen hen teveel wordt, signaleren ze dit door te piepen. Kinderen vanaf 5 jaar kunnen cavia’s voorzichtig oppakken en aaien.

Konijnen. Een aankoop voor de lange termijn.

De schattige beestjes kunnen wel tien jaar oud worden! Het kind moet dezelfde leeftijd hebben als het alleen voor de konijnen moet zorgen. Dan begrijpt hij ook dat het dieren zijn – en geen knuffels die je zonder aarzelen kunt knuffelen. En konijnen hebben gezelschap nodig. Ze moeten in ieder geval in paren worden gehouden.

Honden zijn geweldig En erg tijdrovend.

Als de hond goed is afgericht, kan hij bij elke leeftijd betrokken raken. Maar kinderen mogen niet alleen gelaten worden met de hond tot ze ongeveer 10 jaar oud zijn. Zorg ervoor dat je een paar vragen realistisch beantwoordt voordat je een hond koopt. Of er bijvoorbeeld wel genoeg ruimte en vooral tijd is om hem te verzorgen en natuurlijk te laten rondrennen. Stel jezelf de vraag: heb je de tijd en de bereidheid om drie keer per dag te gaan wandelen? Want je kind gaat het op den duur niet meer doen.

Katten. Zolang je niet allergisch bent…

Afgezien van enkele eigenaardigheden zijn katten knuffelig en zeer geschikt als huisdier. Eigenlijk zijn het eenlingen. Maar vooral “huistijgers” die niet naar buiten (kunnen) gaan vinden het fijn om vanaf 5 jaar een speel- en knuffelmaatje te hebben.

Lees ook: Zo help je kinderen omgaan met het verlies van dierbaren en huisdieren

Vissen. Eerder voor oudere kinderen.

Vissen en een aquarium zijn vooral geweldig voor oudere kinderen die geïnteresseerd zijn in biologie en natuurkunde. Dit begint al op de basisschool. Met een eenvoudig startersaquarium leren kinderen eenvoudige biologische relaties. Voor sommige kinderen kunnen vissen soms een beetje saai zijn.

Is een vogel mogelijk?

Grasparkieten zijn bijvoorbeeld geweldige huisdieren, vooral voor kleinere kinderen, omdat ze van de hoge stemmen houden. Minipapegaaien leren menselijke geluiden na te bootsen – kinderen leren geduld en begrip.