Bijna de helft van de Nederlanders heeft kerstdinerstress

Laatst geüpdatet op december 17, 2024 by Redactie

Maar liefst veertig procent van alle Nederlanders geniet minder van kerst door de voorbereiding van het kerstdiner en de bijbehorende stress. Dit blijkt uit onderzoek van plantaardig voedingsmerk Vivera, onder 1.003 volwassen Nederlanders. Door alle stress zag bijna een derde van de Nederlanders hun zelfgemaakte kerstdiner weleens in de soep lopen.



Een mogelijke oorzaak is de druk vanuit de omgeving. Zo voelt 46 procent zich gedwongen een zelfgemaakt diner op tafel te zetten. “Veel mensen denken dat tijdens de feestdagen alles perfect moet zijn,” zegt Willem van Weede, algemeen directeur van Vivera. “Ze kiezen hierdoor vaak voor ingewikkelde recepten met een groot risico op teleurstelling. Dat is natuurlijk zonde. Probeer het makkelijk te houden door te kiezen voor eenvoudige basisproducten, die je met een mooie garnering er feestelijk uit laat zien. Zo kun je genieten van dat wat echt belangrijk is: gezelligheid en het doorbrengen van tijd samen.”

Verschuivende tradities

Bij het kerstdiner speelt het ouderwetse stukje vlees nog steeds een belangrijke rol: maar liefst 41 procent van alle Nederlanders baseert zelfs hun volledige menu hierop. Toch vindt bijna de helft van hen het geen probleem om volledig vegetarisch te koken voor hun gasten. Vooral de jongvolwassenen (25 tot 35 jaar) merken dat de roep om vlees afneemt (45 procent). Van Weede: “Jongere generaties wijken steeds meer af van traditionele gewoontes en hechten meer waarde aan duurzaamheid. Bovendien zijn zij vaak niet bang om nieuwe dingen te proberen en creëren ze graag hun eigen tradities. Logisch ook, tegenwoordig ben je slechts één druk verwijderd van lekkere recepten en nieuwe ideeën. Zo kan een plantaardige zalm in een jasje van bladerdeeg of een gevulde portobello, ook heel feestelijk zijn.”

Polarisatie aan de kersttafel

Breken van tradities, kan een recept voor problemen zijn. Zo heeft vijftig procent andere eetwensen dan hun tafelgenoten. Maar liefst 35 procent was dan ook weleens teleurgesteld in de maaltijd die zij met kerst kregen voorgezet. Van Weede: “Met de feestdagen schuiven vaak veel verschillende mensen en meningen aan. Het is dan lastig om iedereen tevreden te houden. Zie het als een kans om veel verschillende dingen te proberen. Of ontdek dit jaar iets nieuws, zoals een plantaardig menu dat je naar eigen smaak kunt samenstellen. Het draait tenslotte niet om wie het meest traditionele gerecht maakt, maar om samen genieten van een maaltijd die iedereen blij maakt.”