Boston in de zomer – Top 5 dingen om te doen

Laatst geüpdatet op april 14, 2023 by Redactie

Ah, zomer in Boston! De stad komt tot leven met zowel toeristen als de lokale bevolking, die allemaal graag van de zon en van de vele bezienswaardigheden genieten, en de geluiden die deze historische en levendige stad te bieden heeft. Of je nu voor het eerst op bezoek bent of een doorgewinterde vakantieganger van Boston, er is geen tekort aan leuke dingen om te doen in de zomer. Dus, laten we eens kijken naar de top vijf toeristische dingen om te doen in Boston in de zomer!

Een rondleiding door MIT en Harvard

Als eerste op onze lijst hebben we een rondleiding langs twee van de meest prestigieuze instellingen van Boston: Harvard en MIT. Nu denk je misschien: “Een rondleiding? Wat saai!” Maar geloof me, dit is geen gewone tour. In plaats van de typische rondleiding met een saaie, eentonige gids, gaan we dingen door elkaar halen en de studenten aan het woord laten.



Dat klopt, je gidsen zullen niemand minder zijn dan de studenten zelf! Wie kan je beter een authentiek beeld van het leven op de campus geven dan de mensen die het beleven?



Op Harvard verken je het prachtige terrein, bezoek je iconische bezienswaardigheden zoals Harvard Yard en de Widener Library, en leer je over de rijke geschiedenis en tradities van de universiteit. Je hoort verhalen van huidige studenten over hoe het is om lessen bij te wonen, te studeren en te wonen in de historische hallen van Harvard.



Daarna ga je naar MIT, waar je een kijkje krijgt in het baanbrekende onderzoek en de innovatie die op de campus plaatsvindt. Je bezoekt de laboratoria en onderzoeksfaciliteiten die MIT tot een van de meest prestigieuze technische universiteiten ter wereld maken. En natuurlijk hoor je van studenten die elke dag de grenzen van wetenschap en technologie verleggen.

Ervaar de beroemde foodhallen van Boston

Faneuil Hall Marketplace is al eeuwenlang een centrum van handel en cultuur in Boston. Tegenwoordig is het de thuisbasis van tientallen food verkopers, die alles verkopen, van klassieke mosselsoep uit New England tot internationale gerechten van over de hele wereld. Je zult iets vinden om elke trek te stillen, of je nu in de stemming bent voor een lobster roll of een veganistische smoothie bowl.



Maar Faneuil Hall is nog maar het begin. Op slechts een korte loopafstand ligt High Street Place, een nieuwe foodhal die hard op weg is een van de populairste bestemmingen van Boston te worden. Met meer dan 20 verkopers vindt je een breed scala aan opties, van ambachtelijke pizza’s tot gastronomische sandwiches tot Koreaans steetfood.



Wat High Street Place onderscheidt van andere foodhallen, is de toewijding aan duurzaamheid en de gemeenschap. Veel van de verkopers kopen hun ingrediënten lokaal in en de ruimte zelf is ontworpen om afval en energieverbruik te minimaliseren. Bovendien vinden er vaak live optredens en evenementen plaats, wat bijdraagt aan de levendige sfeer.

Loop de Freedom Trail

Als je jezelf wilt onderdompelen in de Amerikaanse geschiedenis, dan is het lopen van de Freedom Trail een must-do activiteit in Boston. De Freedom Trail is een 4 km lange wandeltocht die je langs 16 van de meest historische bezienswaardigheden van de stad voert, waaronder het Massachusetts State House, het Paul Revere House en het USS Constitution Museum. Terwijl je het pad bewandelt, leer je over de centrale rol van de stad in de Amerikaanse Revolutie en zie je enkele van de meest iconische bezienswaardigheden van het land.



Een van de leukste dingen aan het lopen van de Freedom Trail in de zomer is het mooie weer. Het pad voert je door veel van de meest pittoreske buurten van Boston, waaronder Beacon Hill en North End, waar je de verbluffende architectuur kunt bewonderen en kunt genieten van de zon. En met zoveel tussenstops onderweg, kun je de tijd nemen en in je eigen tempo verkennen.

Maak een havencruise

Boston staat bekend om zijn haven, en er is geen betere manier om deze te ervaren dan door een cruise te maken. Er zijn verschillende soorten cruises beschikbaar, van sightseeingtours tot dinercruises tot expedities om walvissen te spotten. Welke je ook kiest, je zult gegarandeerd een geweldige tijd hebben.



Een havencruise in de zomer is vooral leuk vanwege de koele zeebries en het adembenemende uitzicht op de skyline van de stad. Je krijgt ook de kans om enkele van de beroemdste bezienswaardigheden van Boston vanuit een ander perspectief te bekijken, waaronder het Bunker Hill Monument, de USS Constitution en de Boston Tea Party Ships and Museum.

Bezoek Fenway park

Als je een sportliefhebber bent, dan is een bezoek aan Fenway Park een must-do activiteit in Boston. Fenway Park is het oudste honkbalveld in de Major League Baseball en is sinds 1912 de thuisbasis van de Boston Red Sox. Zelfs als je geen honkbalfan bent, maken de geschiedenis en charme van Fenway Park het tot een must-see attractie in Boston.

Tijdens de zomermaanden is Fenway Park in volle gang, met bijna elke dag games. Maar zelfs als je een game niet kunt halen, kun je nog steeds een rondleiding door het park maken en enkele van de meest iconische kenmerken zien, waaronder Green Monster en de Pesky Pole. En als je geluk hebt, ontmoet je misschien zelfs Wally the Green Monster, de geliefde mascotte van de Red Sox!