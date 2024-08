Een ‘dankjewel’ doet veel in familierelaties

Laatst geüpdatet op augustus 14, 2024 by Redactie

Je hebt waarschijnlijk gehoord dat dankbaarheid cultiveren je geluk kan vergroten. Maar in het huwelijk en gezinnen gaat het niet alleen om dankbaarder zijn voor je geliefden — het is ook belangrijk om je gewaardeerd te voelen door hen. Onderzoekers aan de University of Illinois Urbana-Champaign hebben eerder de positieve impact onderzocht van waargenomen dankbaarheid van romantische partners op de relatiekwaliteit van koppels. In een nieuw onderzoek laten ze zien dat de voordelen van waargenomen dankbaarheid ook gelden voor ouder-kindrelaties en de mentale gezondheid van individuen kunnen bevorderen.

“Een deel van mijn eerdere onderzoek keek naar dankbaarheid in een interpersoonlijke context, met name tussen koppels, en we hebben ontdekt dat het een behoorlijk invloedrijke factor is voor verschillende aspecten van de relatie. Personen die zich meer gewaardeerd voelen door hun partners zijn zelfverzekerder, tevredener en toegewijder en maken zich minder zorgen over instabiliteit,” aldus hoofdauteur Allen Barton, Illinois Extension-specialist en assistent-professor bij de afdeling Human Development and Family Studies, onderdeel van de College of Agricultural, Consumer and Environmental Sciences in Illinois.



“In deze studie wilden we de waargenomen dankbaarheid in de bredere gezinscontext onderzoeken, en of het een verschil maakt voor het welzijn van het individu en de relatie, en voor de uitkomsten van het ouderschap.”



De studie omvatte gegevens van een landelijke steekproef van 593 ouders die getrouwd waren of een romantische relatie hadden en minstens één kind hadden tussen de 4 en 17 jaar. Deelnemers beantwoordden vragen over waargenomen dankbaarheid van hun echtgenoot of partner en van hun kinderen, evenals items die psychologische nood, stress bij het ouderschap en tevredenheid met de relatie beoordeelden.



De onderzoekers verdeelden kinderen in twee leeftijdsgroepen — 4 tot 12 en 13 tot 18 — om rekening te houden met ontwikkelingsverschillen. Barton zegt dat van tieners verwacht mag worden dat ze meer bewustzijn hebben van wat er in het gezin gebeurt en wat ouders bijdragen aan hun welzijn. Hij merkt op dat jonge kinderen nog steeds dankbaarheid kunnen tonen, hoewel ze het misschien anders uiten.



Barton en co-auteur Qiujie Gong, een doctoraatsstudent in HDFS toen het onderzoek werd uitgevoerd, ontdekten dat de waargenomen dankbaarheid van romantische partners resulteerde in betere koppelresultaten, maar geen invloed had op de mate van stress bij het ouderschap. Daarentegen resulteerde de waargenomen dankbaarheid van kinderen – zowel ouder als jonger – in minder stress bij het ouderschap, maar had geen invloed op de tevredenheid van de relatie tussen partners. Naast het beïnvloeden van de gezinsresultaten, ontdekten ze dat dankbaarheid van romantische partners en oudere (maar niet jongere) kinderen positief geassocieerd werd met het psychologische welzijn van individuen.



Vrouwen rapporteerden, vergeleken met mannen, lagere niveaus van waargenomen dankbaarheid van romantische partners en van oudere kinderen. Bovendien leverden hogere niveaus van waargenomen dankbaarheid van kinderen alleen gunstige effecten op voor vrouwen. Dat komt overeen met eerder onderzoek waaruit bleek dat de bijdragen van vrouwen aan het gezin vaak minder worden erkend door mannen dan andersom, zei Barton.



“Het is nooit 50/50 in welke relatie dan ook en ouders zullen meer doen dan hun kinderen, maar toch benadrukken onze resultaten dat het belangrijk is om ervoor te zorgen dat de inspanningen van individuen voor het gezin worden erkend en gewaardeerd door andere gezinsleden. En omgekeerd is er duidelijk bewijs dat een gebrek aan waardering door de gezinsleden die je probeert te helpen, leidt tot negatieve uitkomsten voor het gezin,” merkte hij op.



Barton zei dat ouders een algemeen klimaat van dankbaarheid in het gezin kunnen bevorderen.



“Als echtgenoten en partners kunnen we onze dankbaarheid voor de ander uiten en tonen, en we kunnen kinderen leren om waardering op een ontwikkelingsgeschikte manier te uiten. Als je ziet dat je partner iets heel nuttigs doet voor een kind, kun je dat kind eraan herinneren om ‘dankjewel, mam’ of ‘dankjewel, pap’ te zeggen voor wat ze net hebben gedaan. Je kunt een voortdurende manier van denken en een interactiepatroon ontwikkelen dat dankbaarheid bevordert – zowel geven als ontvangen – binnen het gezin,” zei hij.



De onderzoekers vonden geen verschillen in termen van sociaal-demografische factoren die de waargenomen dankbaarheid in verschillende gezinsrelaties voorspellen, wat aangeeft dat het op vergelijkbare niveaus voorkomt in een breed scala aan gezinstypen.

“Als iemand die gezinsgebaseerde preventieprogramma’s bestudeert, probeer ik altijd op onderzoek gebaseerde manieren te vinden om sterke gezinnen op te bouwen, en dankbaarheid uiten lijkt een belangrijk middel om dat te doen,” verklaarde Barton.



“Er is veel werk nodig om ‘familie’ te laten gebeuren — ouderschap, huwelijk, relaties tussen koppels, enzovoort — voor elk gezin. En als die inspanningen niet erkend of ondergewaardeerd worden, eist dat zijn tol van individuen en gezinnen. We weten hoe krachtig dankbetuigingen zijn voor koppels, en dit onderzoek laat zien dat het ook van belang is voor ouder-kindrelaties.”