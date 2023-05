Eenvoudige dagelijkse tips voor gezondere honden

Laatst geüpdatet op mei 26, 2023 by Redactie

De levensstijl van honden drukt zijn stempel op hun gezondheid, net als bij ons mensen. Door eenvoudige routines te creëren om de hond in het dagelijks leven te verzorgen, kun je veel ziektes voorkomen. Hier zijn eenvoudige alledaagse tips voor gezondere honden:

1) Vaccineer de hond

Alle pups moeten worden ingeënt tegen ziekten die fataal kunnen zijn, door middel van een drievoudige vaccinatie. In combinatie met deze vaccinaties kan vaccin tegen kennelhoest gegeven worden. Het drievoudige vaccin moet worden gegeven op een leeftijd van 8 weken en na een leeftijd van 12 weken, daarna op een leeftijd van 12 maanden.

2) Poets de tanden

Zorg goed voor de tanden van je hondje en ook voor die van jezelf. Dagelijks tandenpoetsen legt de basis voor een gezonde mondgezondheid en de hond vermijdt problemen zoals pijn en tandverlies. Ook hoef je geen dure kosten te betalen om de tanden van je hond te laten trekken.

3) Houd het gewicht bij

Voldoende voer in combinatie met minimaal drie keer per dag gezonde wandelingen, af en toe een rondje hardlopen of fietsen houdt de hond in vorm. Een gezond gewicht vermindert ook het risico op diabetes. Bij een normale hond zou je de ribben van de hond moeten voelen, een duidelijke taille moeten zien en net genoeg vet over de ribben en de wortel van de staart.

4) Borstel de vacht en knip de nagels

Hoe vaak je de vacht moet borstelen hangt af van het type vacht dat je hond heeft. Een richtlijn zou kunnen zijn om de hond minimaal één keer per week te borstelen, maar een echt ruig hondenras kan elke dag een borstelbeurt nodig hebben. Nagels moeten vaak en elke keer een klein beetje worden geknipt. Ook hier zijn er verschillen tussen verschillende soorten honden en individuen – sommige slijten zelf hun klauwen, terwijl andere een regelmatige, wekelijkse verzorging nodig hebben.

5) Ontwormen

Volwassen honden mogen niet regelmatig worden ontwormd omdat ze resistent kunnen worden, maar het is belangrijk om te controleren of de hond wormen heeft als er verdachte tekenen zijn zoals diarree, vermagering, doffe vacht, braken en hoesten. Een puppy daarentegen dient regelmatig ontwormd te worden, ook tegen rondwormen, die bij puppy’s veel voorkomen.

6) Dagelijkse routine

Creëer een dagelijkse, knuffelige routine op de bank of ander vast punt om het lichaam van de hond te voelen. Naast het kunnen vinden van teken, knobbeltjes in de uiers of andere lichaamsdelen van de teef, wordt de kans groter dat je merkt dat de reu ergens pijn heeft.

7) Red de hond van de meest voorkomende gevaren

Het grootste gevaar voor de hond is het risico om geraakt te worden – goede dagelijkse gehoorzaamheid, in combinatie met een riem en reflexen, vergroot de overlevingskans van de hond. Vergiftiging treft ook elk jaar veel honden. De meest voorkomende oorzaken zijn rattengif, drugs, te veel voer, glycol en schimmel.