Recept: Mediterraanse borrelplank

Bij een borrelplank denk je misschien niet meteen aan gezond, maar dat kan wél! Met deze Mediterraanse borrelplank vol met groente geniet je zonder schuldgevoel ;-). De heerlijke aubergine involtini met ricotta en de zelfgemaakte tzatziki stelen de show én zijn ook nog eens budget-proof. Net als de rest van deze borrelplank!

Ingrediënten

voor 1 borrelplank

2 puntpaprika’s, in de breedte in plakjes gesneden

4 volkoren pita’s

1 komkommer, in de lengte in reepjes gesneden

250 g mini cherrytomaten

120 g olijven

50 g granaatappelpitjes

olijfolie

zout en peper

Voor de aubergine involtini

6 middelgrove tomaten, in blokjes

2 aubergines, in de lengte in dunne plakken gesneden

1 ui, gesnipperd

1 teentje knoflook, geperst

100 g ricotta

5 g basilicum, fijngesneden

voor de tzatziki

1 teentje knoflook, geperst

½ komkommer, geraspt

½ citroen, het sap

250 ml Griekse yoghurt

5 g munt, fijngesneden

5 g dille, fijngesneden

1 el extra vierge olijfolie

Lees ook: Zo maak je het perfecte kaasplankje voor de feestdagen

Bereidingswijze

1. Begin met de aubergine involtini. Verwarm de oven voor op 180 °C. Verhit een scheut olijfolie in een grilpan of gril en gril hierin de aubergineplakken totdat hier grilstrepen op ontstaan. Keer de plakken om zodat er aan beide zijden grilstrepen ontstaan.

2. Verhit ondertussen wat olijfolie in een hapjespan op middelhoge temperatuur en fruit hierin de ui in 6 minuten glazig. Voeg dan de knoflook, tomatenblokjes en basilicum toe en bak deze nog 5 minuten mee totdat er een saus ontstaat.

3. Leg de aubergineplakken languit op een bord en leg een schepje ricotta aan het uiteinde. Rol de aubergine rolletjes dan op en zet ze rechtop in een ovenschaal. Verdeel hier de tomatensaus overheen en bak de aubergine involtini in 15 minuten in de voorverwamde oven totdat de ricotta goudbruin is geworden.

4. Meng alle ingrediënten voor de tzatziki in een kom. Proef en breng op smaak met zout en peper.

5. Bereid de pita’s volgens de instructies op de verpakking. Snijd iedere pita in 6 puntjes.

6. Verdeel de aubergine involtini over een (paar) schaal(tjes) en zet deze op de borrelplank. Doe de tzatziki in een bakje, zet deze op de borrelplank en strooi hier wat granaatappelpitjes overheen. Verdeel de komkommerreepjes, mini cherrytomaten, paprika en pita’s over de borrelplank. Doe de olijven en granaatappelpitjes in een bakje en zet deze op de serveerplank.



Recept- en fotocredits: Growers United