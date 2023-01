Glowy skin in de winter? Deze stappen zijn onmisbaar in je skincare routine

Laatst geüpdatet op januari 6, 2023 by Redactie

Met de start van de winter, is het hoog tijd om je skincare routine winterproof te maken. Want hoe cosy deze tijd van het jaar ook kan zijn, je huid heeft in deze maanden veel te verduren. Maar dat betekent niet dat je deze winter afscheid moet nemen van een stralende huid. NIVEA heeft voor jou dé beauty-ingrediënten op een rijtje gezet, die jouw huid helpen de winter te overleven.

Best of both worlds

Collageen, we hebben er allemaal wel eens van gehoord. De beauty bladen staan er vol mee, maar wat doet het met je? Collageen is een essentieel onderdeel voor een elastische en stevige huid (die gezond oogt). Door het natuurlijke eiwit dat het lichaam produceert, blijf je er jong uitzien. En vergeet niet: ook jij wordt stiekem een jaartje ouder. Dit betekent dat je lichaam minder collageen gaat produceren. Maar niet getreurd: deze tips kunnen helpen om je collageenproductie zo goed mogelijk op peil te houden.



Vitamine C versterkt de vorming van collageen, en is dus onmisbaar in je skincare routine. Het ingrediënt zorgt niet alleen voor een sterke en gezonde ogende huid, ook laat het je huid weer stralen. Daarnaast heeft Vitamine C nog een boel andere voordelen. Het heeft ook nog eens verhelderende en verzachtende effecten. Dus een uurtje korter geslapen? Vitamine C to the rescue! Het helpt daarnaast de donkere vlekken onder je ogen te verminderen. Vitamine C komt in allerlei vormen: serums, toners, noem maar op. Voor ieder wat wils!

Beste vriend in een potje

Hyaluronzuur: een echte tongtwister, maar je beste vriend als het op je huid aankomt. Hoewel de naam je misschien wat ongerust maakt, is het geen sterk zuur en wordt het goed door de huid verdragen. Net als collageen wordt het van nature in je lichaam aangemaakt en wordt het vaak verwerkt in huidverzorgingsproducten.



Hyaluronzuur heeft een vochtvasthoudende werking, waardoor het een essentiële factor is voor een gehydrateerde huid. Net als bij collageen geldt: hoe ouder je wordt, hoe minder je lichaam zelf aanmaakt. Je huid voelt strakker aan en lijntjes worden zichtbaarder, iets wat we graag willen voorkomen. Collageen en Hyaluronzuur samen in een potje zorgt voor een verrassend effect. Alles om de eerste tekenen van veroudering te helpen uitstellen.

Ga jij voor de extra boost?

Met deze tips en tricks haal je het maximale uit je skincare routine:

Een stralende huid begint bij het verwijderen van de talglaag op het huidoppervlak. Dit doe je door te exfoliëren: het weghalen van dode huidcellen. Doe je dit 2 á 3 keer per week, dan is de huid binnen no time weer zo goed als nieuw!

Gezichtsolie kan je doffe huid omtoveren tot de glowy skin die je wilt. Olie zorgt voor een zachte, gladde huid, heeft voedende eigenschappen en ondersteunt het herstellend vermogen van de huid. Volgens velen dus hét onmisbare product in je beauty routine.

Naast verzorging van buitenaf mag de verzorging van binnenuit natuurlijk niet vergeten worden. Genoeg water drinken helpt tegen allerlei kwaaltjes en is ook een wondermiddel voor een egale en gezonde huid. Stay hydrated!

Een goede nachtrust is een must voor een gezonde huid. In je slaap vernieuwt en herstelt de huid zichzelf. Het heeft niet alleen een positief effect op je collageengehalte, ook wordt de bloedsomloop verbeterd én herstellen je huidcellen. Door je skincare routine juist voor het slapengaan aan te brengen worden deze processen versterkt en word jij wakker met een healthy glow.