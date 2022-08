‘Guilty’ aankopen kunnen voordelen hebben voor je relatie

Heb je een geheime voorraad chocolaatjes die je voor je partner bewaart, of vertel je je partner opzettelijk niets als je iets hebt gekocht? Nieuw onderzoek geeft aan dat kleine maar vaak verborgen acties zoals deze goed kunnen zijn voor de relatie.



In de eerste bekende studie van de emotionele, gedrags- en relationele aspecten van geheim consumentengedrag, ontdekten onderzoekers van de Indiana University Kelley School of Business, de University of Connecticut en Duke University dat schuldgevoelens door geheime consumptie vaak leiden tot grotere investeringen in relaties.

“In ons onderzoek ontdekten we dat 90% van de mensen recentelijk dagelijks consumentengedrag geheim hebben gehouden voor een naaste – zoals een vriend of echtgenoot – hoewel ze ook melden dat ze denken dat hun partner het niet zou kunnen schelen als hij ervan wist”, zegt Kelley Gullo Wight, een assistent-professor marketing aan de Kelley School en een van de twee hoofdauteurs van het onderzoek. “Hoewel de meeste van deze geheime handelingen heel gewoon zijn, kunnen ze nog steeds – een positieve – invloed hebben op de relatie. De positieve impact is een belangrijk stuk.”



Het meeste eerdere onderzoek naar geheimen was gericht op geheimen die belangrijke en negatieve informatie verbergen, zoals trauma’s of buitenechtelijke affaires. Dat onderzoek heeft over het algemeen negatieve uitkomsten van geheimen gevonden.



In hun onderzoek onderzochten Wight en haar co-auteurs hoe vaak het voorkwam dat mensen hun significante andere niet vertelden over hun dagelijkse consumptiegedrag en wat de gevolgen waren.



Ze ontdekten dat het bewaren van geheimen over alledaagse consumptie – zoals stiekem een pizza of een Big Mac eten of een tv-programma vooruitkijken – kan leiden tot lichte schuldgevoelens, maar het kan er ook toe leiden dat mensen meer willen investeren in hun relaties, wat een positieve uitwerking is.



Die ‘grotere relatie-investering’ kan bijvoorbeeld zijn meer uitgeven op Valentijnsdag voor hun partner of bereid zijn om de favoriete film van hun partner te kijken.



De onderzoekers voerden een reeks onderzoeken uit en verzamelden gegevens van koppels, van beide kanten in die relaties, en vroegen hen naar geheime consumptie die ze voor elkaar hadden bewaard. Ze verzamelden ook gegevens uit hypothetische voorbeelden.



De meerderheid van de ondervraagde deelnemers zei dat hun geheime consumptie het best te omschrijven was als een product (65%), gevolgd door een ervaring (12%) en een dienst (10%). Eten of drinken werd het meest genoemd (40%), gevolgd door kleding of sieraden of een hobby (beide 10%), een gift of donatie (8%) en een gezondheids-, beauty- of wellnessproduct (6,3%).



“Een van mijn favoriete bevindingen is dat partners vaak dezelfde geheimen voor elkaar bewaren”, zegt Brick, de co-hoofdauteur van het onderzoek.” Bij één koppel meldden beide partners dat ze stiekem vlees aten terwijl ze allebei vegetariër moesten zijn.”

In toekomstige studies willen we misschien kijken naar de redenen waarom mensen dergelijk gedrag vertonen. Maar voorlopig suggereert het onderzoek dat geheime consumptie een win-winsituatie kan zijn voor zowel de marketeer als de consument.



Dus ga je gang, bewaar je geheime chocoladevoorraad, aldus de onderzoekers. Het kan goed zijn voor je relatie.