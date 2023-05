Hoe je je goed en stijlvol kunt kleden – 5 stappen om te volgen

Laatst geüpdatet op mei 3, 2023 by Redactie

’s Ochtends aankleden moet leuk en energiek zijn. Jij zet de toon voor de rest van de dag. Wil je niet dat het goed is? Als je je kleding mooi vindt, voel je je zelfverzekerder, mooier en het geeft je een extra boost. Je glimlacht als je in de spiegel kijkt en weet dat je klaar bent voor de dag. Als je te laat komt, verwoed verschillende stukken uit je kast haalt, en je hebt niets dat er goed uitziet, dan loop je het huis uit in een outfit waar je niet zeker van bent. Je bent wat minder zelfverzekerd, wat minder blij, en het ergste is dat je uitgeput en onzeker aan de dag begint.



We weten dat je begrijpt hoe belangrijk het is om een ​​alledaagse look te krijgen waar je van houdt, dus laten we eens kijken hoe je je goed kunt kleden, er stijlvol uit kunt zien, zodat je je goed voelt als je de deur uitgaat!

5 stappen om je goed te kleden en er mooi uit te zien

1. Past het bij jou?

De eerste richtlijn om er goed uit te zien en stijl te hebben, is een van de belangrijkste. Dit lijkt misschien ongelooflijk eenvoudig, maar veel mensen verlaten het huis met kleding die te groot of te klein is. Zorg ervoor dat de kleding goed bij je past, tenzij het opzettelijk is, zoals een boyfriend T-shirt of een wijde trui. Als je modieus wilt zijn, let dan vooral op punt 4.

2. Coördineren de kleuren?

Zorg ervoor dat de kleuren in je outfit elkaar en jou aanvullen. Kijk naar de kleuren die je draagt ​​en controleer het palet. Zijn ze zwak, helder of contrastrijk? Kleuren kunnen je hele humeur beïnvloeden, dus zorg er niet alleen voor dat ze bij je passen, maar zorg er ook voor dat de kleuren je houding helpen.



Als je je gelukkig en opgewonden voelt, wil je die energie niet platdrukken door helemaal zwart te dragen. Kies een kleurenpalet dat bij je stemming past of gebruik kleur om je uit een leuke bui te halen.



Als je je slecht voelt, ga dan niet voor zwart; Zoek je favoriete gekleurde item in de kast en voeg leuke accessoires toe. Gebruik kleding om je humeur te verbeteren. Blijf niet in trainingspak of pyjama.



En zorg ervoor dat de kleuren er geweldig uitzien met je huidskleur en haarkleur.

3. Is het vleiend?

Worden je beste eigenschappen geaccentueerd? Zorgt kleding ervoor dat je figuur er goed uitziet? Dit geldt niet alleen voor je meest sexy jeans, maar voor alles in je kast. Alle kledingstukken moeten je figuur flatteren. Ongeacht je lichaamsvorm, je wilt een gedefinieerde taille omdat je je direct sexier voelt.



Laat de outfit je langer en dunner of korter lijken? Geeft de outfit je een goed gevoel?

4. Is het evenwichtig?

Lijken de motieven, kleuren, stijlen, verhoudingen en stoffen van het ensemble harmonieus? Brengt de set je in verwarring? Lijkt het overdreven? Zijn er te veel accessoires of contrasterende kleuren? Je zult weten wanneer een ensemble uit balans is, omdat je voelt dat er iets niet klopt.



Als je opzettelijk voor een groter stuk gaat, zorg er dan voor dat je het uitbalanceert met een stakker stuk. Als je bijvoorbeeld een slouchy trui combineert met een zwarte legging of een rok, zal de lossere top de strakkere onderkant in evenwicht houden.

5. Wat zegt deze outfit over mij?

Aangezien je kleding eerder spreekt dan jij, moet je ervoor zorgen dat je de boodschap overbrengt waarvan je wilt dat anderen die horen. De eerste indruk is alles, en het duurt maar een ogenblik voordat er een gevormd is. Geef de gewenste indruk. Of je het nu leuk vindt of niet, mensen zullen je beoordelen, dus het kan maar beter het oordeel zijn dat je wilt.



Bedenk waar je heen gaat. Brengt je outfit de juiste sfeer over op de mensen met wie je omgaat? Dus ga je gang en pluk de dag. Zo niet, verander dan het stuk dat misschien niet op zijn plaats is in je outfit.

Door deze 5 stappen te volgen, kun je je beter kleden, je stijlvol voelen en er over het algemeen beter uitzien. Houd het bij de hand op je telefoon of op je dressoir zodat je het gemakkelijk kunt bekijken.