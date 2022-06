Ton sur ton: wat is het en hoe draag je deze stijltrend

De keuze om van top tot teen één kleur te dragen zorgt niet alleen voor een statement look, het geeft je ook de mogelijkheid om op een nieuwe manier met kleur te spelen terwijl je een verfijnde maar stijlvolle outfit creëert. Deze stijltrend staat bekend als ton sur ton, en het is een geweldige manier om je look te veranderen terwijl je je outfit visueel interessant maakt. Als je erover denkt om stijl te proberen, volg dan deze stijlregels om ervoor te zorgen dat je deze modetrend volgt.

Wat is Ton sur ton?

Als het gaat om ton sur ton, betekent dit over het algemeen dat je je van top tot teen in dezelfde kleur kleedt, of in verschillende tinten van een specifieke kleur. Als je bijvoorbeeld blauw kiest als de kleur van je ton sur ton outfit, kun je kiezen voor lichtblauwe tinten voor verschillende kledingstukken in je ensemble, of je kunt een meer contrasterende look kiezen door blauwtinten op te nemen in het licht en donkere uiteinden van het spectrum van die kleur. Ton sur ton geeft je de kans geeft om creatief te zijn met mode door een enkele kleur te gebruiken. Kies één kleur, maar wees creatief met de verschillende tinten binnen dat kleurenpalet. Kies een kleur die bij je huidskleur past en bouw je ton sur ton outfit rond die kleurtint.

Waar te beginnen met ton sur ton

Voor degenen die nieuw zijn in ton sur ton styling, kan het idee om van top tot teen in een enkele kleur te kleden ontmoedigend lijken, maar dat hoeft niet zo te zijn. Begin klein en bouw je zelfvertrouwen op door langzaam kleur te dragen. Kies een kleur waar je van houdt; waar je je goed in voelt. Bouw daar dan op voort. Als je van een kleur houdt, heb je waarschijnlijk al verschillende tinten van die kleur in je garderobe. Het is ook prima om te beginnen met de bestaande kleuren in je garderobe, ook al zijn ze allemaal neutraal. Je kunt geleidelijk een kleur introduceren en je een weg banen naar een complete tonale outfit.

Als je bijvoorbeeld een kledingkast vol met marineblauwe items hebt, zoals een marineblauwe broek en een marineblauwe blazer, probeer dan een t-shirt of blouse in een lichtere tint blauw toe te voegen. Dat zou je eerste stap kunnen zijn om je te uit te pakken in de ton sur ton trend.

Dat kan je ook met grijs doen. Je kunt houtskool mengen met verschillende grijstinten. Zelfs een donkergrijs met zwart is best mooi omdat het niet te contrastrijk is omdat het in een vergelijkbaar kleurenpalet zit.

Het houden van de algehele kleur van de outfit is een goede tip om de ton sur ton trend onder de knie te krijgen. De algehele outfitkleur licht houden is een andere goede tip om trend onder de knie te krijgen, omdat het gemakkelijker kan zijn om een ​​meer samenhangende tonale look voor de hele outfit te creëren wanneer je met lichtere kleuren werkt.

Hoe je je ton sur ton stijl naar een nieuw niveau tilt

Dus je hebt de ton sur ton stijl geprobeerd en je geniet ervan om kleur te omarmen als een volledige look, maar nu wil je verder gaan met het experiment. Wat kun je doen om je stijl naar een hoger niveau te tillen? Ga ‘gedurfder’ om met je kleurkeuzes – verander van top tot teen in neutrale tinten en kies voor helderdere, krachtigere kleuren.

Gebruik lichte en donkere tinten van dezelfde kleur om contrast te creëren. Zoiets als het combineren van een lichtblauwe satijnen rok met een donkerblauwe top is nogal contrasterend. Je kunt ook een vleugje kleur toevoegen via je accessoires, zoals in je tas of riem. Maar houd je schoenen altijd neutraal om geen afbreuk te doen aan de kleur in je outfit. Nude schoenen zijn een goede keuze als het gaat om de ton sur ton stijl.

Als je je kleedt in een rijke toon zoals mosterdgeel, blijf dan bij het donkere, warmere uiteinde van het kleurenpalet.

Als het gaat om gedurfde kleuren met een diepe of rijke toon, zoals mosterdgeel, houdt vast aan het donkere, warmere uiteinde van het kleurenpalet over de verschillende stukken in je outfit.

Als je een kleur introduceert die te tegengesteld is, zoals een veel lichter geel, verlies je de samenhang van de ton sur ton look. Dus als je je kleedt in een kleur als mosterd, wil je dat alle stukken in je outfit dezelfde warmte en rijkdom van mosterd weerspiegelen.

Ten slotte is het een must om verschillende texturen in een ton sur ton outfit te introduceren, omdat verschillende stoffen nieuwe kwaliteiten kunnen toevoegen aan de algehele look. Probeer zoiets als een leren broek met een zijden hemd, of satijn met een katoen, of iets contrasterends. Het voegt diepte en afwisseling toe, en door de verschillende texturen ziet de outfit er interessanter uit. Het draait allemaal om gelaagdheid – breng de kleuren, de texturen en de accessoires in lagen tot je de juiste balans hebt gevonden.