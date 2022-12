Maak deze feestdagen elke maandag tijd voor zelfzorg

Laatst geüpdatet op december 12, 2022 by Redactie

Tijdens de drukte van de feestdagen is het gemakkelijk om te vergeten een paar momenten voor jezelf vrij te maken. Soms vergeten we de tol die werk en gezin van ons lichaam en geest kunnen eisen. Ontkoppel deze maandag van stress met een paar snelle zelfzorgtactieken voor een gelukkiger jij.



Het maakt niet uit of je thuis bent met kinderen of de hele dag aan het werk bent, stress overkomt iedereen. Het is normaal om te blijven proberen in te passen in ‘nog maar één taak’. Het is ook normaal om het gevoel te hebben dat anderen teveel van je afhankelijk zijn om een pauze voor jezelf te nemen.



Als je te lang met de naald op “L” – leeg – werkt, werkt dat eigenlijk averechts. Zonder benzine komen te zitten helpt niemand, en jou zeker niet. Neem in plaats daarvan de tijd om je te vullen met een schat aan zelfzorg tactieken waar je een leven lang plezier van zult hebben.

Hier zijn enkele snelle zelfzorg tips die je nu kunt doen:

Maak een wandeling – Voel de lucht, een verandering in temperatuur of de warmte van de zon. Kijk naar de wolken.

Haal altijd en overal adem – Neem een pauze met een paar keer diep ademhalen. Vul je buik met een goede, diepe inademing. Houd het een tel vast en adem dan langzaam en volledig uit. Doe dit herhaaldelijk gedurende een minuut of zo, totdat je een gevoel van kalmte voelt.

Yogamoment – Doe ontspannende bewegingen aan je bureau of in je woonkamer. Probeer stoelyoga of doe een snelle zonnegroet. Als je de hele reeks niet kunt doen, sta dan op, strek je armen naar de zon en kijk naar je handen, maak een zwanenduik met je armen langs je lichaam en raak dan je tenen aan – of kom zo dichtbij als je kunt! Doe dit een paar keer, totdat je voelt dat je lichaam ontspant.

Water werkt – Neem een warm bad. Dit is ook een manier om een digitale pauze te nemen van je telefoon en/of computer.

Bel een vriendin – Blijf bij en deel het laatste nieuws. Dit zal je geluk vergroten en het is een natuurlijke manier om te ontstressen.

Slaap – Dit is het recept: ga vroeg naar bed, lees, ontspan, doe wat bedyoga, slaap goed en word verfrist wakker! Het is het perfecte medicijn voor een lang leven, gezondheid en balans.



Geniet deze maandag van gezondheid en welzijn met zelfzorg! Je hebt de perfecte ontstressformule: een langer, gelukkiger en gezonder leven.