Zo maak je zelf kruidenzout

Laatst geüpdatet op juli 9, 2024 by Redactie

Kruidenzout voegt meer smaak toe aan veel gerechten, zoals salades, soepen en groenteroerbakgerechten. Als je het zelf bereidt, kun je je favoriete kruiden kiezen en naar eigen smaak combineren. En mooi verpakt is kruidenzout een leuk souvenir voor vrienden en familie.

Lees ook: Dukkah: Het knapperige kruidenmengsel uit het Oosten

Bereiding

De bereiding is eenvoudig: voor 100 gram kruidenzout gebruik je meestal 80 gram zout en 20 gram kruiden. Elk zout is goed. In plaats van dure speciale soorten zoals Himalayazout of Fleur de Sel, kun je ook conventioneel keukenzout gebruiken.



Als het om kruiden gaat, is het aan je eigen voorkeuren. De klassieker is een Mediterraans kruidenzout met tijm, rozemarijn, oregano of salie. Hiermee kun je pastasauzen, soepen en gebakken aardappelen verfijnen. Van wilde kruiden zoals zevenblad en dovenetel kan ook een aromatisch zout worden bereid. Of wat dacht je van een bloemenzout dat blauw gekleurd is door korenbloem, witlof en ereprijs? Zout met dille, kervel en citroenschil past goed bij vis, terwijl oregano, basilicum en knoflook ideaal zijn voor pizza. Voor meer pittigheid kun je wat chilipeper of peperkorrels toevoegen. Minder is echter meer: ​​als er te veel kruiden worden gebruikt, komen de afzonderlijke aroma’s niet meer tot hun recht.



Als je voor een variant hebt gekozen, was dan de verse groenten en droog ze voorzichtig. Dit kan in de oven (20 tot 25 minuten op 40 graden) of uitgespreid op een doek op een schaduwrijke plaats. De stengels worden niet gebruikt. Maal en meng met het zout in een vijzel, molen of keukenmachine. Je kunt ook verse kruiden gebruiken, maar dit verkort de houdbaarheid en door het vocht kan het zout gemakkelijk aan elkaar klonteren.

Lees ook: Zo behouden kruiden hun aroma

Bewaren

Ten slotte wordt het afgewerkte kruidenzout in een pot met schroefdop gedaan en goed afgesloten. Met gedroogde kruiden blijft hij op een donkere, koele en droge plaats enkele maanden tot een jaar goed. Dit betekent dat je zelfs in het koude seizoen kunt genieten van de smaken van de zomer.