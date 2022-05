Omarm Friluftsliv voor een betere mentale en fysieke gezondheid

Friluftsliv, het Scandinavische concept van buiten zijn en meer tijd in de natuur doorbrengen, is voor velen de sleutel tot een betere mentale en fysieke gezondheid. Van fietsen naar het werk of een lunchwandeling in het park tot een wandeling met vrienden of een weekendje weg in de natuur. Friluftsliv is het Scandinavische concept van tijd buitenshuis doorbrengen in de natuur, en de uitdrukking vertaalt zich letterlijk als ‘leven in de open lucht’.

Friluftsliv is niet verbonden aan één activiteit. In plaats daarvan is het een verbintenis om tijd buitenshuis te vieren, ongeacht het seizoen of het weer, en het is een kans om los te komen van de dagelijkse stressoren.

Jezelf onderdompelen in de natuur is zowel verfrissend als verjongend, met het vermogen om zelfs de drukste geesten tot rust te brengen – iets waar we allemaal meer van zouden kunnen gebruiken.

Het wordt tegenwoordig algemeen erkend dat tijd doorbrengen in groene ruimtes ons op meerdere niveaus positief kan beïnvloeden; het kan de stemming stimuleren, het zelfvertrouwen en het gevoel van eigenwaarde verbeteren, je helpen je meer ontspannen te voelen, eenzaamheid verlichten en je lichamelijke gezondheid ten goede komen.

Dus, of je nu kiest voor een activiteit waarbij de adrenaline gaat pompen – een wandeling bergopwaarts of zwemmen in koud water – of gewoon iets eenvoudigs als het uitlaten van de hond of genieten van een kopje koffie en een wandeling in het park met een vriend, onthoud gewoon die ene gouden regel van friluftsliv – slecht weer bestaat niet; alleen slechte kleding.

Lees verder voor onze gids voor friluftsliv…

Zoek verbinding

Meer tijd buitenshuis doorbrengen is de belangrijkste manier om een ​​groter gevoel van verbondenheid met de natuur te ontwikkelen, en daarmee ook onze relatie met de natuur – hoeveel we onze natuurlijke omgeving opmerken, erover nadenken en waarderen, kan de sleutel zijn tot een goede geestelijke gezondheid en welzijn.

De natuur kan veel dingen betekenen; groene ruimten zoals parken of bossen, of blauwe ruimten zoals rivieren, stranden of meren. Het kan zelfs een met bomen omzoomde straat in de stad zijn, een tuin, een weelderige berm of zelfs kamerplanten of bloembakken. De enige vaste regel is dat hoe meer natuur er in ons leven is, hoe beter.

In tijden van hoge stress of onzekerheid wordt tijd buitenshuis doorbrengen in de natuur vaak gebruikt als een effectieve ‘copingstrategie’, omdat het ons meer ontspannen laat voelen, angst vermindert en ons humeur verbetert.

Word actief

Wat de Scandinavische cultuur betreft, is dagelijkse fysieke activiteit de norm, en de liefde om buiten te zijn maakt hier een groot deel van uit.

In plaats van op de loopband te rennen, gewichten op te tillen in een verduisterde kamer of je te onderwerpen aan de nieuwste HIIT-workout, genieten Scandinaviërs van meer traditionele activiteiten zoals wandelen, zwemmen, kajakken, fietsen en mountainbiken, waardoor ze fit blijven en tegelijkertijd genieten van quality time in de buitenlucht.

Betrek het hele gezin erbij

Friluftsliv is ook een geweldige manier om sterkere banden met dierbaren te cultiveren. Gewoon ‘samen zijn’ in een natuurlijke omgeving biedt de quality time en ruimte die we nodig hebben om verbinding te maken, weg van de afleiding van schermen, apparaten, werk- of privébeheer. Tijd buitenshuis doorbrengen met familie of geliefden biedt de mogelijkheid om meer aanwezig te zijn, meer in het moment, om meer aandachtig of minder impulsief te reageren. Het leent zich ook beter om te genieten van games of andere buitenactiviteiten, het zorgt voor gelach of tranen, en vooral, het zorgt voor ongehaaste chats die ons helpen om ons open te stellen en een band te vormen met de mensen om wie we geven.

Probeer iets nieuws

Friluftsliv omarmen betekent ook meer mogelijkheden om iets nieuws te proberen – of dat nu een fysieke activiteit is zoals wildzwemmen, paddleboarden, kajakken of wandelen, of een zachtere, meer meditatieve activiteit zoals baden in het bos.

Hoewel er geen goede of verkeerde manier is om te genieten van het gevoel jezelf onder te dompelen in de natuur, is zoiets eenvoudigs als baden in het bos een kans om zowel fysiek als mentaal te vertragen en de bezienswaardigheden, geluiden en geuren van de groene ruimte om je heen te omarmen.

Zet je telefoon gewoon op stil – of beter nog, laat hem helemaal achter – en geniet.

Pas het aan je levensstijl aan

Hoewel het geweldig zou zijn om te bedenken dat we onze vrienden en familie kunnen overtuigen om met ons mee te gaan voor weekendwandelingen door het platteland of verfrissende wilde zwemtochten, hebben de meesten van ons te weinig tijd om regelmatig van deze bezigheden te genieten.

Overweeg dus activiteiten die in je dagelijkse routine kunnen worden verweven – een ochtendwandeling naar het treinstation, een halte vroeg uit de bus stappen om door het park te wandelen, of trapkracht gebruiken voor je woon-werkverkeer zijn allemaal eenvoudige manieren om graag meer tijd buitenshuis doorbrengen.

Of probeer een lopende vergadering met je collega’s in de dichtstbijzijnde groene ruimte – voordelen zijn onder meer verhoogde creativiteit, productiviteit en verhoogd welzijn.