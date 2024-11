Praktische tips voor het bewaren van brood

Laatst geüpdatet op november 21, 2024 by Redactie

Brood is een groot deel van de vermijdbare voedselverspilling in huishoudens. Daar is heel gemakkelijk verandering in te brengen. Hoe groter het aandeel rogge, volkoren, griesmeel of zuurdesem, hoe langer het brood doorgaans houdbaar is. Brood met een hoog gehalte aan tarwemeel of gistdeeg wordt het snelst oud. Als je een klein huishouden hebt en niet snel voedsel opgebruikt, kun je kiezen voor broodsoorten die langer houdbaar zijn of halve broden kopen, zodat er minder van bederft. Als je grotere hoeveelheden brood koopt, kun je deze het beste ongesneden bewaren. Hele broden gaan langer mee dan brood dat al is gesneden.

Waar bewaren?

Brood bewaar je het beste op kamertemperatuur in een papieren zak of in een broodtrommel: broodtrommels, potten of dozen zijn verkrijgbaar in roestvrij staal, geëmailleerd staal en als potten van aardewerk of keramiek. Net als papieren zakken hebben ze de mogelijkheid om het brood te beschermen, maar niet om het luchtdicht af te sluiten. Hierdoor kan het ‘ademen’ en blijft het langer fris. Je kunt schimmelvorming in de broodtrommel voorkomen door deze wekelijks schoon te maken met azijnwater. Een frisse tip: leg gesneden brood met de gesneden kant naar beneden zodat het langzamer uitdroogt.

Brood invriezen

Brood kan heel goed worden ingevroren voor een latere datum. Dit is de gemakkelijkste manier om brood tegen schimmel te beschermen, vooral voor kleinere huishoudens. Doe het brood hiervoor in een goed afgesloten diepvrieszak. Bij min 18 graden Celsius kan brood één tot drie maanden in de vriezer worden bewaard. Idealiter vries je losse plakjes in, zodat je op elk moment hoeveelheden naar behoefte kunt ontdooien. Als alternatief kun je ook het hele brood of hele stukken invriezen. Het ontdooien van brood bij kamertemperatuur duurt ongeveer vijf uur. Je kunt ook eenvoudig afzonderlijke plakjes bevroren in de broodrooster doen; klop of dep vooraf eventuele ijskristallen op de plakjes.

Wat te doen met oud brood?

Oud maar niet beschimmeld? Gedroogd brood of broodjes kunnen weer bijna net zo lekker worden gemaakt als op de eerste dag door de korst met een beetje water te bevochtigen en vervolgens te bakken. Als alternatief kun je tijdens het bakken een klein bakje water op de bodem van de oven plaatsen. Een snel hulpmiddel is de broodrooster: zelfs al uitgedroogde sneetjes brood smaken erg lekker als ze vochtig en geroosterd zijn.

Belangrijk: Beschimmeld brood moet je altijd weggooien! Want zelfs als er slechts individuele schimmelplekken zichtbaar zijn, kan ervan worden uitgegaan dat het gehele voedsel al door schimmel is gekoloniseerd. De schimmel verschijnt aanvankelijk vaak in de vorm van kleine witte stippen en wordt dan groter en meestal blauwgroen.