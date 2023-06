The Ketchup Club: de lekkerste en duurzame ketchup

It’s the most wonderful time of the year… Zomer! De tijd voor tuinfeestjes, barbecues en picknicks. Zon op je huid. Zon in je hart. Zon in je mond? Dat kan, met de ketchups van The Ketchup Club. Want daarmee upgrade jij je favoriete zomerrecepten, tosti’s en burgers. Welkom bij The Ketchup Club.



“The world needs more ketchup, vinden wij”, zegt Anne Janssens, co-founder van The Ketchup Club. “Waarom? Omdat onze ketchup het beste uit groenten en fruit haalt die normaal gesproken worden weggegooid. En weggooien, daar zijn wij geen fan van. Daarom geven wij de Keniaanse boeren die onze tomaten en mango’s verbouwen een stabiele en eerlijke prijs. Zo geven we boeren een beter inkomen en hoeven zij 40% van hun oogst minder weg te gooien. Met de lekkerste ketchup voor jouw favoriete gerechten als resultaat.”

3 verrassende smaken bij Albert Heijn

De ketchups van The Ketchup Club zijn beschikbaar in 3 smaken. Pure Tomato is er voor wie zijn favoriete comfortfood het klassieke karakter van ketchup wil meegeven. Meer fan van de barbecue? Kies dan Chef’s Smokey. En ben je op de avontuurlijke tour? Dan is onze mangoketchup Spicy Mango, met zijn fris-zoete karakter, gember en specerijen een uitstekende keuze.



Je vindt The Ketchup Club vanaf volgende week in meer dan 700 filialen van Albert Heijn voor een verkoopadviesprijs vanaf € 3,49 per flesje van 250 ml.

Welk gerecht geef jij een upgrade?

Upgrade jij je favoriete tosti of burger met de ketchups van The Ketchup Club? Of heb je veel creatievere ideeën? Deel je ketchup-moment met #theketchup.club, tag @The.Ketchup.Club en wordt lid van The Ketchup Club-familie. Samen maken we van duurzame en smaakvolle ketchup de nieuwe norm!