4 keren dat het noodzakelijk is om jezelf op de eerste plaats te zetten

Gedurende de evolutie van de menselijke samenleving zijn we herhaaldelijk herinnerd aan de noodzaak om genereus, attent en altruïstisch te zijn. Er zijn echter velen in de samenleving die deze mantra tot het uiterste hebben doorgevoerd; degenen die graag constant ‘goed’, of ‘onbaatzuchtig’ of ‘verlicht’ willen zijn.



Als jij een van deze personen bent – ​​als je van nature sympathiek, gevoelig of geprogrammeerd bent om anderen te plezieren – dan willen we je eraan herinneren dat er één persoon is die jouw liefde, vrijgevigheid en aandacht meer verdient dan wie dan ook op de planeet: JIJ! En het is belangrijk om ervoor te zorgen dat jouw behoeften, jouw wensen altijd als eerste worden vervuld.



Natuurlijk biedt zelfliefde geen gouden toegangsbewijs voor hebzucht, egoïsme en onverschilligheid, maar het betekent wel dat we allemaal hartstochtelijk van onszelf moeten houden; om onszelf toestemming te geven om ervoor te zorgen dat we emotioneel, fysiek en spiritueel worden gevoed. Dan, wanneer we ‘vol’ zijn – wanneer aan onze behoeften wordt voldaan – wordt het ongelooflijk gemakkelijk en natuurlijk om aan de mensen om ons heen te geven.



Er zijn vier momenten waarop het essentieel is om jezelf op de eerste plaats te zetten en als je meer van jezelf wilt houden, moedigen we je aan om te onderscheiden wanneer je acties in de volgende categorieën vallen:

Als je aan het redden bent, niet helpt

Het is van vitaal belang om te onthouden dat het leven draait om ervaring, en er zullen momenten zijn dat onze hulp of vrijgevigheid de psychologische en spirituele groei van een andere persoon daadwerkelijk belemmert. Door hen voortdurend financiële hulp te geven, leren ze misschien nooit de waarde van geld. Door constante emotionele steun te bieden, zullen ze misschien nooit leren om gebruik te maken van hun eigen innerlijke kracht. Door voortdurend het slechte gedrag van anderen te negeren of te verontschuldigen, begrijpen ze misschien nooit de noodzaak om hun aangeboren liefde en mededogen te omarmen.

Als je het alleen doet omdat je “zou moeten”

Als je echt wilt helpen – of je tijd wilt geven, of ondersteuning – dan zul je diep van binnen alle middelen hebben die nodig zijn om de taak te voltooien; je vrijgevigheid of onbaatzuchtigheid zal afkomstig zijn van een plaats van authenticiteit en zal alleen maar dienen om je verder op te vrolijken. Als je echter alleen iets doet omdat het zou moeten, dan heb je waarschijnlijk een aantal van je eigen behoeften niet – het is tijd om jezelf op de eerste plaats te zetten – of je inbreng is niet voor het hoogste goed van alle betrokkenen.

Wanneer je de droom van iemand anders vervult

We komen allemaal op deze planeet aan met de perfecte talenten, verlangens en energieniveaus die nodig zijn om onze rol in dit wonderbaarlijke tapijt van het leven te vervullen. Als je merkt dat je al je talenten en energie in de droom van iemand anders steekt, is het tijd om “nee” te zeggen. Het kan moeilijk zijn om tijd en moeite in jezelf te investeren (vooral als je diep van binnen het gevoel hebt dat je geen succes verdient), maar als je niet aan je eigen droom werkt, kun je er zeker van zijn dat je ons allemaal berooft van iets unieks.

Wanneer je depressief, angstig of lichamelijk ziek bent

Je lichaam is ontworpen om je feedbackmechanisme te zijn – luister je? Als je op een of andere manier onwel of uitgeput bent, is dat de reactie van je lichaam op een inherente onbalans in de manier waarop je je leven leidt. Blessures kunnen ook de manier zijn waarop je lichaam je vertelt dat je gewoonte om anderen te dragen of te ondersteunen ongezond voor jou is.