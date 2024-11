Beluga linzen – klein maar krachtig!

Laatst geüpdatet op november 12, 2024 by Redactie

De kleine, glimmende zwarte Beluga linzen worden pas sinds de millenniumwisseling steeds vaker in het voedselassortiment van dit land aangetroffen. Het merendeel van de Beluga linzen die in onze supermarkten en natuurvoedingswinkels liggen, komt uit de VS en Canada. Hier vinden de linzen optimale groeiomstandigheden. Over het algemeen is India het belangrijkste linzenteeltland; In Europa is Spanje het land waar de meeste linzen worden verbouwd.

Lees ook: Linzen: gezondheidsvoordelen en kookideeën

Oorsprong naam

Beluga linzen danken hun naam aan de gelijknamige kaviaar. Het uiterlijk en de grootte zijn vergelijkbaar met de kuit van de Beluga-steur, die de meest waardevolle en dure echte kaviaar produceert. Maar daar houden de overeenkomsten op, want het verschil in prijs en smaak kon niet groter zijn.

Bereiding

In tegenstelling tot veel andere gedroogde peulvruchten hoeven Beluga linzen niet te worden geweekt. Afhankelijk van de gewenste consistentie is 20 tot 30 minuten kooktijd voldoende, waarbij ongeveer twee tot drie keer de hoeveelheid water wordt gebruikt. Zout wordt pas tegen het einde van de kooktijd toegevoegd. Ze breken tijdens het koken niet zo gemakkelijk af als andere soorten linzen en behouden een lichte beet. Daarom zijn ze ideaal voor salades of als bijgerecht, maar ook in stoofschotels en soepen. Wanneer ze worden gekookt, ontwikkelen ze een nootachtig aroma dat doet denken aan kastanjes.

Lees ook: De traditionele presentatie van kaviaar op tafel

Gezond

Volgens de fabrikant bevatten gekookte, kant-en-klare Beluga linzen slechts 112 kilocalorieën, 8,6 gram eiwit, 15 gram koolhydraten, vezels en nauwelijks vet per 100 gram. Ze sluiten zich aan bij de competitie van aanbevolen peulvruchten.