Alles over Enoki paddenstoelen

Laatst geüpdatet op juli 26, 2024 by Redactie

Heb je al Enoki paddenstoelen geprobeerd? De sneeuwwitte champignons zijn een trendvoedsel geworden op sociale media. De Aziatische delicatesse verrijkt salades, soepen en stoofschotels met haar mildzoete tot nootachtige geur. De extravagant gekweekte paddenstoel heeft lange, dunne stengels en kleine koppen die, wanneer ze samengebundeld zijn, visueel aan lucifers doen denken. Het kan rauw of gekookt gegeten worden.

Bereiding op diverse manieren

Oven-enoki worden bijvoorbeeld goed ontvangen als voorgerecht. Om dit te doen, borstel je de champignons lichtjes, snijdt je de wortelstok af en scheidt je de stelen voorzichtig van elkaar. Marineer in een mengsel van arachideolie, zout en chilivlokken en spreid losjes uit op een bakplaat. Bak in de oven op 170 graden goudbruin en serveer bijvoorbeeld met een paksoi.



De fluweelzachte champignons worden vaak gebruikt als snelle roerbakschotel, als ingrediënt voor misosoep of voor een stoofpotje. Ze passen bijvoorbeeld goed bij traditionele gerechten zoals de Chinese fondue “Hot Pot”. Een soba bowl met boekweitnoedels, veel groenten en enoki paddenstoelen smaakt heerlijk. Hoe korter de kooktijd, hoe beter het aroma van de champignons behouden blijft.

Oorsprong

De Enoki, ook wel sneeuw- of winterpaddestoel genoemd, is een gekweekte vorm van de in het wild groeiende fluweelvoetpaddestoel en komt oorspronkelijk uit Oost-Azië. Het wordt al eeuwenlang in Japan verbouwd en is samen met shiitake een van de meest populaire gekweekte paddenstoelen. De stelen zijn maximaal tien centimeter lang en de hoed is maximaal één centimeter breed. De wortels zijn met elkaar verbonden en er wordt meestal een hele bundel gekocht. De paddenstoel wordt in het donker gekweekt, zodat hij wit blijft. Onder invloed van licht verkleurt de hoed heldergeel tot roestbruin.

Verkrijgbaarheid

Enoki-paddenstoelen zijn te vinden in Aziatische winkels, goed gesorteerde supermarkten of op internet. Met een beetje geluk kun je in het seizoen tussen september en april paddenstoelen ontdekken die in Nederland worden geteeld. Enoki moet er mollig en fris uitzien, zonder blauwe plekken, verkleuring of papperige stengels. Als de paddenstoel in de koelkast wordt bewaard, is deze maximaal een week houdbaar.