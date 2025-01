Tofu: Zo wordt het knapperig en lekker

Laatst geüpdatet op januari 24, 2025 by Redactie

Tofu is niet bij iedereen populair. Het is niet ongewoon dat de blokjes rubberachtig en flauw van smaak zijn. Omdat ‘pure’ tofu vrijwel geen eigen smaak heeft. Als het vleesvervanger goed bereid wordt, smaakt het heerlijk en toont het steeds nieuwe facetten.

Hoe wordt het gemaakt

Tofu heeft een lange traditie in Azië. Om het sojablok te maken, wordt de sojamelk met een stollingsmiddel ingedikt, in rechthoekige vormen gegoten en uitgeknepen. Tofu wordt gebruikt als vleesvervanger omdat het een goede bron van eiwitten is en veel waardevolle vitaminen en mineralen bevat.

Gebruik

Omdat natuurlijke tofu een relatief neutrale smaak heeft, kan het op verschillende manieren in de keuken worden gebruikt. Het is vooral belangrijk om het voor de bereiding te laten uitlekken. Om dit te doen, leg je het blok tussen meerdere lagen keukenpapier en leg je er gedurende 15 tot 30 minuten zware druk op. Hoe meer vocht de tofu verliest, hoe beter de smaak van de kruiden wordt opgenomen en hoe knapperiger de tofu kan worden gebakken.

Marineren

Tofu heeft veel kruiden nodig. Een marinade geeft smaak aan de vleesvervanger. Het wordt Aziatisch met een mengsel van sojasaus, fijngehakte knoflook, chilipoeder en gember. Misopasta en sesamolie met kerrie, peper en verse koriander zijn ook een goede combinatie. Sommige recepten gebruiken ook kokosmelk. Houdt je van mediterraan eten? Meng dan olijfolie met citroensap, een fijngesneden ui en verse kruiden zoals basilicum, rozemarijn, tijm of salie. Gebruik niet te veel olie, anders vormt zich een film en worden de aroma’s minder goed opgenomen.



De tofu wordt in plakjes of blokjes gesneden en minimaal vier uur, maar soms ook een nacht, in de marinade gelegd. Rol ze vervolgens door de maïzena en bak ze in een koekenpan met antiaanbaklaag tot ze knapperig zijn. Tofu is het lekkerst als je het aan beide kanten een paar minuten op hoge temperatuur bakt. Dan is het knapperig aan de buitenkant en nog lekker zacht aan de binnenkant. Na het bakken kun je er wat marinade overheen gieten om de smaak te versterken.

Paneren

Uiteraard kan de tofu ook gepaneerd worden voordat je hem bakt. Snijd hiervoor het sojablok in driehoeken en rol elk blok door maïzena, plantaardige melk met een beetje azijn en sesamzaadjes. De knapperige tofusticks passen goed bij een kruidendip, rijst en een groene salade.