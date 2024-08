Laatst geüpdatet op augustus 19, 2024 by Redactie

Kaviaar, een voortreffelijke en kostbare delicatesse en koningin onder de hapjes, vereist een speciale behandeling. Deze omvatten het observeren van een ceremonie bij de presentatie ervan, de aanwezigheid van mooie accessoires en passende decoratie, evenals de aanwezigheid van begeleidende producten die de smaak van de kaviaar niet overstemmen, maar deze integendeel op voordelige wijze benadrukken. Lees hier alles over de traditionele presentatie van kaviaar op tafel.

Rode en zwarte kaviaar – klassieke presentatie

Op een feestelijke tafel worden kaviaargerechten traditioneel geserveerd in speciale kristallen of porseleinen kommen – kleine kommen die in grotere, ondiepere slakommen worden geplaatst en gevuld met gemalen ijs. De kaviaarschalen worden aangevuld met kleine zilveren lepels waarmee de kaviaar op het bord of op toast wordt gelegd. De toastjes of crackers worden altijd naast de kaviaarkom geplaatst. Bijzonder elegant zien kaviaarschalen eruit, waarrond mosselen, dunne plakjes citroen en semi-transparante plakjes gerookte zalm op ijs worden gelegd.



Voor een intiem feest in kleine kring wordt de kaviaarschaal als hoofdgerecht en hoofddecoratie in het midden geplaatst. Voor een tafel met veel gasten worden meerdere kaviaarkommen genomen en langs de hele tafel geplaatst, handig binnen het bereik van elke gast.

Moderne buffetopstelling

Restaurateurs raden aan om rode en zwarte kaviaar te serveren:

op beboterde sandwiches van witbrood of stokbrood met boter;

op knapperige toast en croutons met boter of roomkaas;

in soesjes;

op taartjes met een kleine hoeveelheid room;

op galettes met roomkaas;

met gekookte eieren: Zwarte kaviaar wordt meestal aangevuld met gevulde kwarteleitjes, terwijl rode kaviaar wordt geserveerd met kippeneieren;

als vulling in dunne pannenkoeken – hiervoor wordt vaak rode kaviaar gebruikt;

op crackers met kaaspasta;

op neutraal smakende chips.

Kaviaar wordt vaak aangevuld met andere producten om nieuwe, originele smaaknuances te verkrijgen.

Zwarte kaviaar en zijn mogelijke metgezellen

Om originele composities te creëren met zwarte kaviaar als basis, zijn verschillende soorten traditioneel tarwe- en volkorenbrood geschikt. Naast boter kan het brood besmeerd worden met pasteuze room, roomkaas of zachte kaas.



Zwarte kaviaar past goed bij mosselen, garnalen, forel- en zalmfilets, olijven, kerstomaatjes, erwten, schijfjes citroen, kruiden, verse en ingelegde komkommers, avocado en gebakken aardappelen.

Rode kaviaar – succesvolle combinaties

Rode kaviaar wordt geserveerd op tarwe- en roggebrood belegd met een dun laagje boter, zure room, roomkaas of kwark. Sandwiches worden aangevuld met andere zeevruchten, plakjes harde kaas, plakjes citroen, tomaten, komkommers, kruiden en stukjes avocado. Rode kaviaar geserveerd op een gehalveerde gepofte aardappel is een onovertroffen smaakervaring die zelfs de meest veeleisende fijnproever zal waarderen.

Rode en zwarte kaviaar wijnkaart

Traditioneel wordt zwarte kaviaar geserveerd met wodka. Wij raden echter aan om ervan te genieten in combinatie met cognac. Liefhebbers van mildere dranken zullen de harmonie van zwarte kaviaar met droge wijnen waarderen. En natuurlijk met droge of halfdroge champagne.



Rode kaviaar past ideaal bij sterke cognacs, droge en halfdroge wijnen. Het vormt een perfecte combinatie met halfdroge vermouth, bijvoorbeeld Martini. Maar het beste duet krijg je als je rode kaviaar combineert met halfdroge mousserende wijnen.