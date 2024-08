Za’atar: Nootachtig kruidenmengsel met een frisse citrustoon

Laatst geüpdatet op augustus 29, 2024 by Redactie

Za’atar, ook wel Sa’tar, Zahtar of Zatar genoemd, is een oosters kruidenmengsel. In het Midden-Oosten en Turkije is het een must in de keuken en ook als tafelkruiden – vergelijkbaar met ons zout en peper. Za’atar wordt heel anders bereid, afhankelijk van het land, de regio en de familietraditie. Het basisrecept bestaat uit slechts vier ingrediënten: za’atarkruid, sumak, geroosterde sesamzaadjes en zout.

Wat is het?

Za’atar verwijst naar zowel een specerij als een plant. In de regel betekent dit Syrische oregano of Syrische marjolein (Origanum syriacum, Majorana syriaca), ook wel bijbelse hysop genoemd. De gedroogde bladeren worden als specerij gebruikt. Planten van het geslacht Thymbra worden ook wel Za’atar genoemd, en hebben ook een smaak die doet denken aan oregano. Sumak wordt verkregen uit de rode steenvruchten van de sumakplant, afkomstig uit het Middellandse Zeegebied, en heeft een fruitig tot licht bitter aroma met een aangename zuurgraad.

Verkrijgbaarheid en zelf maken

Za’atar is verkrijgbaar als kant-en-klaar product, maar smaakt vers bereid nog intenser. Eerst worden sesamzaadjes in een pan zonder olie geroosterd en afgekoeld. Meng ze vervolgens met dezelfde hoeveelheid sumak en een beetje zout. Er is ook het za’atar-kruid, dat hier moeilijk verkrijgbaar is. Als vervanger is een mengsel van gedroogde tijm, oregano en marjolein geschikt. Als je geen sumak bij de hand hebt, gebruik dan wat citroensap en geraspte citroenschil. Afhankelijk van je smaak wordt er een vleugje komijn of chili toegevoegd. Maal alles fijn in een vijzel of kruidenmolen. In een luchtdichte en lichtdichte verpakking blijft het mengsel enkele weken tot maanden aromatisch.

Gebruiken

Za’atar wordt op veel manieren gebruikt in de oosterse keuken. Traditioneel wordt het kruidenmengsel gemengd met olie en vóór het bakken op platbrood gelegd. Maar het geeft ook pit aan oosterse voorgerechten (mezze), de Libanese roomkaas Labneh, stoofschotels van de tajine en marinades voor vis, vlees en gegrilde groenten. Als dip wordt za’atar gemengd met yoghurt, zure room of kwark en geserveerd met geroosterd witbrood of falafel. Couscous en rijst, soepen en dressings voor salades kunnen ook verfijnd worden met de oosterse specerijen.