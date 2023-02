Zo kom je samen met de hond in vorm!

Laatst geüpdatet op februari 24, 2023 by Redactie

In februari voelen goede voornemens voor het nieuwe jaar vaak ver weg… Beginnen met sporten en je gewicht onder controle krijgen, kan moeilijk zijn om de energie voor te vinden. Tegelijkertijd hebben veel van onze honden overgewicht. Dus waarom niet omgaan met de gezondheid van je hond en die van jezelf? Samen wordt het leuker, makkelijker om nieuwe routines in te voeren en kun je elkaar stimuleren. Hier geven we tips om samen met de hond in vorm te komen.

Serveer een redelijke portie

Verdeel het voer van de hond volgens het ideale gewicht waar de hond zich prettig bij voelt. Vaak hebben honden minder voedsel nodig dan je zou denken. Ga uit van de door de voerleverancier aanbevolen maten. Voor honden kan de weg naar een adequate portie zijn om het diner op een kleiner bord te serveren.

Wortelen en broccoli

Deel je groenten met de hond! Om ons vol te voelen, moeten we veel vezels eten. Waarom deel je niet een wortel of een takje broccoli die boordevol vezels zit? Een paar stukjes wortel in de bak kunnen zorgen voor een blijere hond en een aangenamere wandeling.

Meer vloeistof vermindert de honger

Soms gaat honger eigenlijk over dorst. Door droogvoer te laten weken, wordt een kleine portie als groter ervaren en houdt het de honger op afstand. Moedig de hond aan om te drinken en vergeet niet zelf elke dag genoeg water te drinken.

Beloon de hond, maar niet met lekkernijen

Het kan zijn dat de hond meer snacks krijgt dan je denkt… Voor veel honden is het belonen met eten of snacks een belangrijk onderdeel van het leerproces. Hier is het belangrijk om goed op te letten en alleen stukjes eten te gebruiken als het echt nodig is. Beloon met een paar stukjes droogvoer of stukjes wortel. Belonen met de stem of een aai is ook waardevol als je braaf bent geweest! Dus knabbel aan een worteltje en sla de taart bij de koffie over.

Langere wandelingen

Houd jij bij hoe ver je elke dag wandelt? Een stappenteller kan snel laten zien hoe lang en hoe ver je hebt gelopen. Door er geleidelijk 30 minuten per dag aan toe te voegen, verdeeld over 10 minuten per wandeling, gaan jullie beiden verschil merken. Langere wandelingen in een gezond tempo verbranden veel calorieën en zowel mens als hond voelen zich beter.

Laat het even duren

Het is beter dat de hond en jij wat langzamer je ideale gewicht bereiken en dan de nieuwe routines volhouden. Als het te snel gaat, kunnen er later andere problemen opduiken.

Vier je successen!

Vier je successen door één keer per maand op een weegschaal te gaan staan. Een grotere hond moet mogelijk naar de dierenarts als de weegschaal thuis te klein is of gebruik een meetlint. Volg de curve door telkens de datum en het aantal kilo’s op te schrijven.