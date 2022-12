Beperk deze voedingsmiddelen tijdens je kerstmaaltijden om beter te slapen

Het is Kerstmis, je hebt net genoten van een geweldige maaltijd met je dierbaren en tijdens de maaltijd was er veel vreugde, gelach, eten en misschien zelfs een beetje alcohol. Daarna wil je gewoon nog wat rondhangen en de cadeautjes openmaken. Maar voordat het kan, wordt je getroffen door een overweldigende vermoeidheid die je bijna dwingt een dutje te doen!



Wat velen ‘voedselcoma’ noemen, is een echte wetenschappelijke aandoening die optreedt wanneer we te veel eten tijdens de kerstperiode. Ons lichaam heeft veel energie nodig om te verteren, waardoor we ons moe voelen. Feestdagen gaan echter niet alleen over het doorbrengen van kostbare tijd met onze families en het eten van heerlijke huisgemaakte gerechten. We moeten ook vrije tijd gebruiken om uit te rusten en op te laden na een druk jaar.

Om ervoor te zorgen dat je tijdens de feestdagen van een goede nachtrust geniet, raden we je aan de consumptie van de volgende voedingsmiddelen tijdens je kerstmaaltijden te beperken:

Kaas

Kaas is een voedingsmiddel dat rijk is aan tyramine en dat de aanmaak van noradrenaline stimuleert, een stimulerend middel voor onze hersenen is en ons langer wakker houdt. Omdat kaas moeilijk te verteren is, blijft ons lichaam langer in de REM-slaapfase dan normaal, waardoor we ’s nachts niet volledig kunnen rusten.

Zoet eten

Wie houdt er niet van koekjes of cake? Terwijl je jezelf moet verwennen en toegeeft aan zoete verleidingen tijdens de feestdagen, moet je dit niet vlak voor het slapengaan doen. Zoet voedsel zorgt ervoor dat de bloedsuikerspiegel stijgt, waardoor het tijdens de slaap daalt. Wanneer de bloedsuikerspiegel daalt tijdens de slaap, worden de bijnieren “gewaarschuwd” dat er een noodsituatie is, die op zijn beurt de cortisolspiegel verhoogt en het lichaam uit de slaap kan halen.

Cafeïne

Deze is misschien een beetje voor de hand liggend, maar een herinnering kan nooit kwaad. Cafeïne verstoort het circadiane ritme van melatonine en vertraagt ​​het begin van de slaap (bekend als de latentie van het begin van de slaap) als het vlak voor het slapengaan wordt geconsumeerd.

Alcohol

Alcohol verstoort de REM-slaap – waardoor je na een paar uur slaap wakker wordt en het moeilijker wordt om weer in slaap te komen. Wanneer we onze slaaptijd opofferen vanwege een druk schema, kan dit van invloed zijn op hoe hongerig we ons voelen. Onze maag produceert een hormoon genaamd ghreline, dat onze hersenen signaleert. Het is bewezen dat het ghreline-niveau, en dus het hongerniveau, toeneemt als we niet genoeg slapen, waardoor we meer gaan eten. Bovendien resulteert een verstoorde slaap in een negatieve energiebalans en meer honger.

Over het algemeen raden we aan om twee tot drie uur voor het slapengaan te eten om je lichaam voldoende tijd te geven om te verteren. Om een ​​goede nachtrust te krijgen, moet je lichaamstemperatuur dalen, maar om te verteren doet je lichaamstemperatuur precies het tegenovergestelde en stijgt. Daarom kan het proberen om direct na het eten te slapen, resulteren in een slechte slaapkwaliteit. De feestdagen zijn voor veel mensen de leukste tijd van het jaar: ze worden geassocieerd met thuis, geluk, liefde en – na het volgen van deze simpele tips – hopelijk ook goed slapen.