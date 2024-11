Tips om Prei te bereiden

Laatst geüpdatet op november 15, 2024 by Redactie

Of het nu in de supermarkt, op de markt of rechtstreeks van de boerderij is, tot februari is er nog prei of verkrijgbaar uit de Nederlandse teelt. Als importproduct zijn de groen-witte groenten het hele jaar door leverbaar. De groente wordt gewaardeerd om zijn pittige smaak en veelzijdige bereidingswijze. Prei vormt samen met bleekselderij, wortelen en peterselie niet alleen de klassieke soepgroenten, maar je kunt er ook heerlijke roerbakgerechten, quiches, ovenschotels en salades mee bereiden. Het bereiden van prei is heel eenvoudig met een paar kleine trucjes:

Prei snijden

Eerst wordt de wortelbasis afgesneden en het buitenste blad – als dit te hard is – verwijderd. En de bovenste groene uiteinden? Veel consumenten vragen zich af of ze deze geheel of gedeeltelijk moeten afsnijden. Het antwoord is: Van het bovenste groene gedeelte hoef je alleen maar de grove of reeds verwelkte, droge uiteinden spaarzaam recht of diagonaal af te snijden. Anders is het groene deel van de stokjes ook volledig eetbaar. Het is net iets steviger dan het onderste, zachtere witte deel.

Prei wassen

Er is ook een goede truc om prei voorzichtig te wassen: je snijdt de prei in de lengte door, vanaf de onderkant van de wortel naar boven. Nu kun je de bladlagen een beetje uitwaaieren en grondig wassen onder stromend water. Bodemresten en zand dat aan of tussen de afzonderlijke bladlagen kan blijven plakken, kun je eenvoudig met je vingers wegspoelen. Eenmaal goed gedraineerd snijd je het groen kruislings in dunne reepjes en het witte deel in ringen van ongeveer vijf millimeter breed. Zo zijn de groenten klaar voor verdere recepten.

Bereiden

Als je de groenten wilt stomen, doe dan eerst de fijne, groene reepjes in een pan met een beetje bakolie of water en voeg een paar minuten later de lichte, malse preiringen toe, deze koken sneller. Voor salades wordt aanbevolen om de hele voorbereide prei in zeer fijne reepjes te snijden. Hierdoor krijg je een prettiger mondgevoel tijdens het kauwen.

Bewaren

Ook al kun je prei maximaal een week in de groentelade van de koelkast bewaren, vers bereid smaakt ze het lekkerst, blijft knapperig en de groene blaadjes zijn sappig. Als je prei wilt invriezen, snijdt je de gewassen prei in ringen of stukjes, blancheer je deze vier tot vijf minuten in kokend water en dompel je ze vervolgens in ijswater. In diepvriescontainers is de prei zes tot acht maanden houdbaar. Voor latere bereiding hoef je het niet te ontdooien, je kunt de diepvriesgroenten gewoon meteen gebruiken.