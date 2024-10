Laatst geüpdatet op oktober 1, 2024 by Redactie

Op 1 oktober is het Internationale Koffiedag, maar we blijven de hele maand oktober koffie vieren. Om Koffiedag te vieren, hebben we een lijst samengesteld met 10 redenen om van koffie te houden.

Lees ook: 7 Koffiehacks voor een lekker kopje koffie

1. Koffie is natuurlijk

Koffie is een natuurproduct dat in pure vorm als espresso of americano gedronken kan worden. Koffie zit boordevol antioxidanten en heilzame voedingsstoffen die goed zijn voor je lichaam. Vitaminen die worden meegeleverd zijn: Vitamine B3, magnesium, vitamine B2, vitamine B5 en mangaan en kalium.

2. Koffiearoma

Of je nu van de geur van koffie houdt of niet, voor een echte koffieliefhebber is er niets beter dan de geur van vers gezette koffie.

3. Koffiesmaak

Er gaat niets boven de smaak van echte kwaliteitskoffie, hetzij vers gezette koffie van hele bonen, of de intense smaak van een vers geperste espresso.

4. Coffeeshops

Je ziet ze overal en ze hebben van koffiedrinken een sociale en ontspannende ervaring gemaakt.

5. De variëteit aan bonen

Net zoals druiven de wijn een eigen smaak geven, zo geven ook de koffiebonen hun unieke smaak aan de koffie. Koffie groeit in veel verschillende landen en net als bij druiven speelt zowel de externe omgeving als de grondsoort waarin de koffieplanten groeien een rol in het smaakprofiel van de koffieboon.

6. De variatie in dranken

IJskoffie, oploskoffie, espresso, cappuccino, machiatto, geen ander drankje is zo veelzijdig als koffie! Je kunt de drank zowel koud, warm, bevroren als zelfs in gebakken vorm genieten.

7. Veel koffiemerken

Onder de talloze koffieproducenten over de hele wereld vind je vaak je persoonlijke favoriet waar je je eigen voorliefde voor ontwikkelt.

8. Flexibiliteit

Van welk ander drankje kun je genieten, ongeacht de externe omgeving, een stomende hete espresso op een besneeuwde winterdag, of een koude frappucino op een hete zomerdag! Je kunt niet anders dan van de flexibiliteit van koffie houden.

9. Koffie is universeel

Waar ter wereld je ook gaat, je kunt zeker een kopje koffie in handen krijgen. Koffie verbindt mensen zowel sociaal als in het beroepsleven.

Lees ook: Waarom vrouwen koffie nodig hebben

10. Doet wonderen voor je planten

Wist je dat je door koffiedik aan de grond toe te voegen, de pH-waarde in de grond verlaagt, waardoor de bloemen een mooiere kleur krijgen en slakken en mieren wegblijven?